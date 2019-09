Primăria Arad reclamă că vandalizarea tramvaielor a devenit 'un adevărat fenomen' Primaria a reactionat dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu un vagon de tramvai cu scaune distruse si mazgalite cu vopsea, autorul imaginilor comentand ca tramvaiul arata 'ca in lumea a treia'. Primaria si Compania de Transport Public (CTP) Arad au precizat ca a fost vorba de un caz de vandalizare a vagonului. 'Alarmant este faptul ca vorbim despre un adevarat fenomen cu care CTP Arad se confrunta in ultima perioada. Iar cand spunem vandalizare, ne referim la scaune sau banci distruse, graffiti-uri aplicate atat pe exteriorul, cat si pe interiorul vagoanelor de tramvai, hartii sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Mai multe imagini cu interiorul unor vagoane de tramvai ce par „sa provina din lumea a treia”, imortalizate in centrul Aradului, au fost publicate in weekend-ul ce a trecut pe o retea de socializare. Desigur, degetul acuzator al internautilor s-a indreptat spre Compania de Transport Public si Primarie.…

