Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu (PNL), a semnat pentru campania “Fara penali in functii publice”, dupa ce, la sfarsitul lunii mai, s-a certat cu voluntarii USR care strangeau semnaturi in centrul orasului, pe motiv ca ar perturba trecatorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pana in acest moment, 450.000 de romani au semnat pentru campania „Fara penali in funcții publice” privind revizuirea Constituției. In urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR va pleca prin tara pentru a aduna semnaturi din judetele unde nu s-a atins pragul minim de 20.000.…

- „Pentru a strange semnaturi in cadrul campaniei ”Fara Penali in funcții publice”, USR Arad a amplasat un cort in fața magazinului Ziridava, pe domeniul public al municipiului Arad. Anterior montarii, am solicitat in scris autoritaților locale avizul pentru ocuparea spațiului public. In urma scurgerii…

- SCHIMBARE DE STRATEGIE…A ramas mai putin de o luna pana cand campania “Fara penali in functii publice” va lua sfarsit, iar la Vaslui s-au strans aproape 9500 de semnaturi. Pentru a-si atinge obiectivul, acela de a avea cel putin 20.000 de semnaturi, initiatorii au luat la pas comunele judetului. Acestia…

- "Acum (duminica - n.r.) suntem undeva la 340.000 de semnaturi. Mai avem nevoie in aceasta ultima luna de aproximativ 160.000 de semnaturi. Sunt optimist ca le vom strange, dar este si regula pe judet", a declarat Dan Barna.El a adaugat ca, si datorita implicarii in aceasta campanie de strangere…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, a declarat, vineri, la Iasi, ca, intr-o tara democratica, actorii au dreptul sa stranga semnaturi pentru sustinerea unor initiative cetatenesti. ‘E o tara democrata. Sunt colegii mei, au dreptul. Nu cred ca sunt numai ei‘, a afirmat Ivascu. Artisti consacrati ai scenei…

- Peste 15.000 de locuitori ai judetului Constanta au semnat initiativa "Fara penali in functii publiceldquo;. Reprezentantii USR Constanta sustin ca, pentru a si atinge tinta propusa pe plan local, mai este nevoie de inca 5.000 de semnaturi. Campania de strangere de semnaturi a initiativei cetatenesti…

- O tanara care strangea semnaturi pentru campania „Fara penali in functii publice”, pe faleza din Ovidiu, a povestit pe pagina de Facebook ca a fost obligata de oamenii legii sa paraseasca zona, altfel urma sa fie bagata in duba.