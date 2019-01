Cei din Primaria Arad au de gand sa calatoreasca mult, foarte mult cu avionul. Institutia pune la bataie nu mai putin de 990.000 de lei, plus TVA, adica peste 1,2 milioane de lei, pentru achizitia biletelor de avion pentru urmatorii patru ani. Ce urmareste primaria? „Achizitionarea serviciilor de transport aerian intern si international de pasageri, in functie de necesitatile specifice si in limita bugetului alocat, dupa caz, pentru demnitari, personalul autoritatii contractante si/sau pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri externe, la clasa economic, clasa business, cu week-end…