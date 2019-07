Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primaria Aiud: Licitație publica deschisa cu strigare pentru concesionarea unui teren situat pe strada Voluntarilor. Miercuri, data limita pentru depunerea ofertelor Primaria Aiud: Licitația publica deschisa cu strigare pentru concesionarea unui teren situat pe strada Voluntarilor. Miercuri,…

- Primaria municipiului Aiud reia in data de 11 iulie 2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitația publica deschisa cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ in Aiud, str. Voluntarilor, inscris in CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar tabular,…

- Primaria municipiului Aiud reia in data de 11.07.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitația publica deschisa cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ in Aiud, str. Voluntarilor, inscris in CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar tabular,…

- Primaria municipiului Aiud reia in data de 11.07.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitația publica deschisa cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ in Aiud, str. Voluntarilor, inscris in CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar tabular,…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 4 iulie 2019, ora 12.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ in Aiud, str. Voluntarilor, inscris in CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 4 iulie 2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ in Aiud, str. Voluntarilor, inscris in CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar…

- Termenul limita pentru depunerea ofertelor privind elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie pentru construirea Drumului Expres Craiova - Targu Jiu a fost prelungit pana in data de 20 iunie, ca urmare a clarificarilor solicitate de operatorii economici, informeaza Compania…

- Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost stabilit inițial pentru data de 3 mai, dar, ca urmare a clarificarilor solicitate de operatorii economici, noul termen limita pentru depunerea ofertelor a fost stabilit in data de 20 iunie, scrie Mediafax. Potrivit legii, CNAIR are obligația…