PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza la sediul din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a unui post temporar vacant, funcție publica de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silita și incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului […] The post Primaria Aiud organizeaza concurs pentru un post de inspector asistent in cadrul Direcției Economice appeared first on Ziarul Unirea .