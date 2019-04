Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii blocurilor din zona Parcului Mures din Craiova sustin ca primaria, prin lucrarile pentru amenajarea unei parcari si a unui loc de joaca pe amplasamentul parcului, diminueaza spatiul verde, motiv pentru care au solicitat sistarea lucrarilor si urmeaza sa actioneze autoritatile publice in…

- Zona verde din fața Policlinicii situata in cartierul Dealul Florilor și zona verde din fața magazinului Carrefour sunt in prezent in curs de reamenajare peisagistica, anunța Primaria Municipiului Dej. Potrivit reprezentanților instituției dejene, intervenția a fost necesara deoarece vegetația din cele…

- De „Ora Pamantului” jandarmii vranceni planteaza arbori Astazi (joi-n.r.), jandarmii vranceni au raspuns “PREZENT” invitației lansata de Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, Direcția Silvica Vrancea și Primaria orașului Panciu, la activitatea de impadurire cu ocazia „Orei Pamantului“, ce se sarbatorește…

- De cinci ani, primaria Ghelari si Romsilva se judeca pe un tren de 30 de hectare de la marginea localitatii Ghelari, concesionat de primarie investitorului privat care construieste unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din vestul tarii.

- Reprezentanții USR Timiș spun ca i-ar da nota 3 primarului Timișoarei pentru modul in care administreaza orașul. Vicepreședintele filialei crede ca este nevoie de mai mult dialog și ca Timișoara era peste Cluj in anul 2009. Planul USR este sa caștige fotoliul de primar al Timișoarei in 2020.

- Reamenajarea zonei Onestilor – Barcaului continua cu coridorul verde de pe strada Barcaului. Primaria a semnat contractul de lucrari cu asocierea formata din Construcții Bihor SA și Edildrum Construct SRL, pentru proiectarea și execuția lucrarilor, in valoare de peste 7,7 milioane lei fara…

- Tion.ro anunța in 4 ianuarie dispariția singurului parc decent din zona Lipovei. Este, de fapt, un scuar aflat la intersecția strazilor Perlei cu Silistra, teren care a fost pierdut de primarie in instanța. In locul parculețului va aparea un bloc cu doua scari. Povestea o gasiți AICI! Timișorenii…

- Sezonul acesta, SDM iși face de cap pe strazile Timișoarei, fiind nevoita sa deszapezeasca orașul. Pentru ca licitația inceputa de primarie a eșuat, reprezentanții instituției de pe C.D. Loga au cerut Autoritații Naționale de Achiziții Publice sa fie de acord cu o negociere directa cu potențiali…