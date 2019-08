Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei a inculpatilor: Ș.I., la data faptei administrator al SC Arhivolta SRL si S.C.…

- Conducerea Spitalului Orașenesc Buhuși anunța o alta noutate: pacienții sunt informați ca in aceasta unitate sanitara se reiau serviciile medicale aferente specialitații Urologie. „In acest sens, anunțam ca pana pe 8 august, dar și intre 12-14 august, in spitalul nostru pacienții pot beneficia de consultatii…

- Pentru procedura de atribuire a contractului „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Brașov-Bacau” au fost depuse trei oferte – a anunțat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ofertele au fost depuse de Ingineria Especializada Obra e…

- Centrul de Tineret din Onești a fost gazda unuia dintre Proiectele Internaționale de Integrare Sociala a copiilor proveniți din medii sociale defavorizate. Proiectul a fost derulat sub auspiciile Primariei Municipiului Onești, Consiliul Local și Protoieriei Onești, in colaborare și in parteneriat cu…

- Polițiștii de imigrari din Bacau, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat doi cetațeni din India care nu mai indeplineau condițiile de ședere pe teritoriul Romaniei, intrucat angajatorul le-a incetat contractele individuale de munca. Vizele de intrare au fost revocate, și pe numele lor au fost emise…

- In perioada 4 – 8 iulie 2019, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 28-a Sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE). Din partea Delegatiei Parlamentului Romaniei la AP OSCE – Camera Deputatilor, la aceasta actiune au participat domnii deputati…

- Absolvenții de liceu au intrat din nou in salile de examen. Ieri, aceștia au susținut a doua proba scrisa a Bacalaureatului 2019, sesiunea de vara. A fost proba obligatorie a profilului, respectiv Matematica – pentru cei care au terminat la profilul real sau Istoria – pentru cei care au terminat profilul…

- Ieri a fost și a doua proba din examenul de Evaluare Naționala, cea de la Matematica, unde au fost inscriși 5.299 de candidați. Și aici s-au inregistrat foarte multe absențe, respectiv 482. La prima proba, cea de la Limba și literatura romana, care a avut loc marți, au lipsit 462 de candidați, care…