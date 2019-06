Stiri pe aceeasi tema

- Ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Sorin Adrian Gazdac, a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de alte patru persoane din Bulgaria, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Sorin Adrian Gazdac a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, in octombrie 2018, de Tribunalul Bucuresti, intr-un…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IVAN GEORGIEV TANEV in lipsa si MILA IVO GEORGIEVA, cetateni bulgari care controlau in fapt…

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu a semnat luni sapte contracte de finantare din fonduri europene, in valoare de 274 de milioane lei, pentru modernizarea unor drumuri, ambulatorii, scoli si infrastructura sociala din judetele Dolj, Valcea si Mehedinti.

- Vasile Ștefanescu este inculpat intr-un mare dosar de corupție aflat pe masa judecatorilor de la Curțea pe Apel București. DNA il acuza pe șeful celei mai mari organizații a taximetriștilor din Romania ca incepand cu anul 2009 s-a infruptat fara jena din banii europeni dedicați șomerilor necalificați.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului LUHAN PETRU-CONSTANTIN, la data faptei membru in Parlamentul European, pentru savarșirea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați, informeaza DNA printr-un comunicat de presa: REBEGA LAURENȚIU, la data faptelor vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și persoana care controla…

- DNA l-a trimis in judecata pe europarlamentarul Laurentiu Rebega, membru in Comisia pentru agricultura și dezvoltare rurala din PE si vicepresedinte Pro Romania, pe care il acuza de fraude cu fonduri europene. Potrivit procurorilor, Laurentiu Rebega a obtinut fonduri europene nerambursabile pentru o…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați REBEGA LAURENȚIU, la data faptelor vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și persoana care controla activitatea mai multor firme cu profil agricol…