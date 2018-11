Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Sectorului 3, Robert Negoita, a participat duminica la primul congres al partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta. Acesta a tinut inclusiv un discurs in care a declarat ca, intr-o perioada in care „e trendy sa fii contra”, „a fi Pro Romania e un demers in care crede”. Edilul Sectorului…

- Un incendiu a izbucnit joi, 27 septembrie, la un tren de calatori de tip „Sageata Albastra", in apropierea statiei CFR Meri de pe Defileul Jiului. Trenul se deplasa pe ruta Bumbesti Jiu - Petrosani si transporta 20 de pasageri. &Ici...

- Declaratii acide la adresa politicienilor neinteresati de problemele reale ale judetului Gorj si ale tarii. Primarul din Bumbesti-Jiu, Constantin Bobaru, i-a atacat dur pe alesii care nu fac altceva decat „sa se injure la televizor...

- Secția de Drumuri Naționale executa marcaje rutiere noi pe DN 66, in Defileul Jiului. Se acționeaza pe tronsonul Bumbești Jiu – Petroșani. Se circula dirijat. Pana la finalul lunii vor fi inlocuite și inducatoarele rutiere.

- Situație ingrijoratoare la Uzina Mecanica Sadu. Primarul din Bumbești Jiu, Constantin Bobaru spune ca daca in perioada urmatoare nu se va investi in retehnologizare, fabrica iși va trai ultimele clipe. Deși fostul manager Ilie Laudat și-a dat demisia la inceputul lunii august, edilul considera ca nu…

- Uzina Mecanica Sadu are un nou manager interimar. Dupa ce, la inceputul lunii august, Ilie Laudat si-a dat demisia, conducerea a fost preluata de inginerul Constantin Tanasoiu. Constantin Bobaru atrage din nou atentia ca schimbarile dese de directori nu sunt de bun augur pentru fabrica…

- Primarul din Bumbesti Jiu, Constantin Bobaru, a spus ca schimbarile de directori si conducerile interimare nu fac bine Uzinei Mecanice Sadu. „Inginerul Ilie Laudat si-a dat demisia si este numit interimar un alt inginer, Constantin Tanasoiu. Ac...

- Printre persoanele care au murit, marti, in urma prabusirii unei sectiuni dintr-un pod in Italia, in apropiere de orasul Genova, se afla si Marian Rosca, un tanar de 35 de ani, din judetul Gorj, care lucre in Franta, ca sofer. Primarul orasului Bumbesti-Jiu, Constantin Bobaru, a declarat, miercuri,…