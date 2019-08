Ionut Pucheanu, primarul PSD din Galati, a primit pe pagina sa de Facebook un mesaj jignitor, cu privire la partidul din care face parte. Mesajul a fost facut celebru de cetateanul roman care a intrat in tara cu o masina inmatriculata in Suedia si cu o injuratura la adresa PSD pe placutele de inmatriculare: M**E PSD!

Replica edilului a fost insa, geniala, si a venit chiar din Sfanta Scriptura. "Cere si ti se va da", i-a scris Ionut Pucheanu respectivului galatean.