Primar PSD, decedat de sărbători Avea 61 ani, insa cancerul l-a doborat. "Am primit vestea azi dimineata si ne-a socat pe toti. Stiam ca e bolnav, dar nu atat de grav. Practic, a plecat pe 20 noiembrie si stiam ca se interneaza la spital. De atunci nu l-am mai vazut. Am inteles ca avea o problema la prostata, la un moment dat ni s-a spus ca a fost operat la rinichi. Oricum nu mai conteaza, fiindca de acum de dumnealui nu putem vorbi decat la timpul trecut. Dumnezeu sa-l odihneasca!", a declarat Edi Moraru, contabilul comunei. Primarul Vasile Voina va fi inmormantat la Iași, miercuri, 26 decembrie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

