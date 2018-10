Stiri pe aceeasi tema

- r Primarul comunei Turburea si liderul organizatiei locale a Partidului Social Democrat, Ion Barca, crede ca actualul viceprimar al Targu-Jiului, Adrian Tudor, ar fi pregatit sa ocupe si functia de edil al orasului. Ion Barca il lauda pe Adrian Tudor dupa ce, zilele trecute, a declarat ca ar fi pregatit…

- Primarul comunei Turburea este revoltat ca nu a primit niciun leu la repartizarea cotelor defalcate din TVA. Ba mai mult, in dreptul localitații sale a fost trecuta suma minus 600 de milioane de lei vechi Suparat foc, Ion Barca a mers, la sfarsitul saptamanii trecute, la Marin Ciumag pentru a-l lua…

- 6,35. Este media care a facut-o fericita nu doar pe Diana, ci si intreaga comuna in care locuieste. Adolescenta este singura eleva a liceului din Turburea care a promovat Bacalaureatul. Liceul din Turburea a fost infiintat in urma cu 5 ani si, pana acum, nu a avut niciun absolvent care sa fi promovat…

- Primarul din Turburea, Ion Birca, spune ca in sfarsit se poate apuca de extinderea retelei de gaze din comuna. O lege intrata recent in vigoare obliga operatorii sa racordeze rapid la sistem persoanele fizice si juridice inter...

- Primarul din comuna gorjeana Turburea este de-a dreptul șocat. Dupa ce s-a luptat ani la rand cu Distrigaz sa extinda rețeaua de gaze in comuna, acum a aflat ca primaria trebuie sa depuna o garanție de doua milioane de lei noi. „Cei...

- Marcel Romanescu este dorit in PSD, dar criticat de pesedisti pentru activitatea lui la primarie. Primarul din Turburea, Ion Birca, a spus ca Romanescu are doua viteze, incet si foarte incet. Supararea exprimata de Birca...

- Edilul comunei Catunele acuza ca s-a ajuns in situația in care sa fie probleme cu asigurarea stocurilor de carbune pentru ca șefii companiei miniere au facut haotic exproprierile de-a lungul anilor Primarul comunei Catunele a constatat ca CE Oltenia nu are un management care…

- Primarul PSD din Turburea, Ion Birca, este deranjat de faptul ca parlamentari alesi din partea acestui partid cer demisia prim-ministrului Dancila. Birca a facut referire la deputatul Alin Vacaru, care a plecat din PSD pentru a se alatura...