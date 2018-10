Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au confiscat de la locuinta sportivului, din Torvajanica, 1,5 kilograme de marijuana, 330 de grame de hasis si peste 10.000 de euro. Produsele si banii se aflau in gradina locuintei lui Panico. Potrivit politiei, banii provin din activitati ilicite. Sami Panico este acum in arest la domiciliu.…

- Disperați și fara soluții! Mai mulți argeșeni au platit bani grei pentru a-și cumpara apartamente in blocuri construite de un italian la Pitești. Acesta a fost aresat pentru spalare de bani iar apartamentele au ramas neterminate.

- Un cetatean roman in varsta de 45 de ani care conducea un camion in care erau erau ascunse aproximativ 400 de kilograme de droguri a fost arestat sub suspiciunea de conspiratie la importuri de droguri de clasa A, fiind ulterior eliberat, informeaza The Guardian. Drogurile din clasa A cu o…

- Migratia ilegala musulmana din tarile Africii de Nord si Orientului Mijlociu reprezinta o amenintare pentru civilizatia europeana, bazata pe fundamente crestine, a declarat premierul Cehiei, Andrej Babis, la postul de televiziune Prima din Praga, potrivit TASS și Rador.

- Italia și Ungaria promit ca vor revoluționa politica Uniunii Europene privind migrația. Premierul maghiar Viktor Orban și ministrul italian de Interne au declarat marți la Milano ca migrația ilegala trebuie oprita. Orban l-a numit pe Salvini erou si suflet pereche.

- In Argentina, Senatul voteaza o lege pentru legalizarea avortului in primele 14 saptamani de sarcina, careia i se opun Biserica Catolica și Papa, scrie The Guardian intr-un amplu reportaj, citat de Rador.

- Scandalul Facebook/Cambridge Analytica și misterioasele fonduri canalizate prin intermediul Partidului Unionist Democrat din Irlanda de Nord catre campaniile pro-Brexit din Anglia și Scoția au contribuit la aducerea in atenția opiniei publice a conceptului de bani obscuri. Aeștia pot fi considerați…

- Șeful Serviciului Frontierei de Stat de la Kiev, Petro Tighikal, considera ca Ucraina s-ar putea confrunta în curând cu un aflux de migranți, în mare parte, din Africa și din Orientul Mijlociu. Oficialul ucrainean a explicat ca țarile Uniunii Europene sporesc…