- Pana in aceasta dimineata, la eveniment si-au anuntat prezenta ori s-au aratat interesati circa 400 de ieseni. Dragnea va participa in aceasta dupa-amiaza, de la ora 15.00, la conferinta judeteana a PSD Iasi. Intalnirea are loc la Teatrul Luceafarul, iar organizatorii spera ca seful partidului sa se…

- Activitatile prevazute in Programul "Scoala altfel" au deschis poarta catre visare si creatie prin vizionarea a doua spectacole de teatru de inalta tinuta artistica. Micii spectatori din clasele primare au primit in dar la Teatrul Luceafarul, fantezia muzical-coregrafica Petrica si lupul, dupa Serghei…

- Deputatul Pavel Popescu, șeful campaniei online a PNL, a declarat ca PSD a deschis doua procese impotriva liberalilor, dupa ce aceștia au cumparat domeniul cu mesajul de campanie al PSD, "Romania merita mai mult" și au inlocuit conținutul site-ului cu un mesaj care face referire la gafa premierului…

- Fostul premier și președinte al Pro Romania, Victor Ponta da de pamant cu Dragnea, Dancila, Valcov și Teodorovici pe care ii acuza ca, de frica semnalelor din Europa, dau inapoi cu cele mai recente masuri din economie și justiție. ”Trebuie sa stam cu bata pe ei” e concluzia lui Victor...

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, spune ca, marti, de la ora 11.00, se reuneste Comisia de buget - finante din Senat pentru a emite raportul final la OUG 114/ 2018, fiind ”o ora esentiala pentru economia Romaniei”. ”Este esential ca acest raport sa fie negativ pentru a opri dezastrul economic”,…

- Sesiunea de înscriere în programul Start-Up Nation 2018-2019 a ajuns la final, marți seara, la ora 20.00, firmele depunând un numar mai mare de dosare decât în ediția 2017, pentru ajutoarele de maximum 200.000 de lei fiecare. În total, au fost depuse 33.514 dosare,…

- Prezent la cursurile Programului de Excelenta in Politica, organizat de fundatia Konrad-Adenauer-Stiftung Romania, deputatul Costel Alexe, Presedintele PNL Iasi a subliniat o parte din esecurile rasunatoare ale Guvernarii PSD-ALDE, anuntand implozia si falimentul actualei guvernari, care s-a dovedit…

- Ziua Uniri Principatelor Romane gaseste Romania dezbinata in functie de interesele si ambitiile politice. Fiecare tabara petrece separat de Ziua Micii Uniri. Klaus Iohannis este in Capitala, mai multi ministri din partea ALDE si Calin Popescu Tariceanu au mers la Focsani, iar Opozitia si alti lideri…