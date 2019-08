Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Pigui, primarul comunei Pestisani, din judetul Gorj, a raspuns miercuri pe Facebook unui membru al comunitatii romanilor din Milano numindu-i pe romanii stabiliti in strainatate „niste gunoaie, slugi occidentale, paraziti”. Primarul a spus presei ca postarea nu-i apartine si ca a fost creat un…

- Un primar din județul Gorj este in centrului unui scandal uriaș. Acesta este acuzat ca jignește, pe Facebook, romanii din Diaspora, pe care ii numește ”gunoaie, slugi occidentale, paraziți”, insa el se apara și spune ca totul este ”opera unui grup care lucreaza puternic” impotriva lui.

- ”Tot mai multi romani pleaca si se stabilesc in afara granitelor. Plecarea oamenilor este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani, iar ultimele statistici nu sunt deloc imbucuratoare. Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de cresterea anuala a populatiei din diaspora…

- Liderul UNPR Gabriel Oprea a scris pe pagina personala de Facebook un mesaj pentru romanii din Diaspora.''Dragi romani din Diaspora, Știu ca ați plecat din țara pentru a le asigura copiilor dumneavoastra un trai mai bun și mai multe șanse in viața. Știu ca nu va simțiți fericiți și…

- „Alianța 2020 USR PLUS cere demisia ministrului de Externe Teodor Meleșcanu. Desfașurarea votului de duminica din diaspora impune plecarea sa din fruntea diplomației romanești”, scrie alianța USR-PLUS, marți, pe contul de Facebook. „Toți am fost martorii cozilor enorme la care au stat romanii…

- Tudor Chirila a comentat rezultatul referendumului pentru Justiție și al alegerilor europarlamentare și este de parere ca PSD a obținut „un rezultat mare fata de felul dezastruos in care a condus aceasta tara in ultimii ani”. Actorul susține ca PSD este „inca un partid care are capacitatea de a reveni”,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca situatia in diaspora este mult mai grava decat la alegerile prezidentiale din 2014! Romanii au tras un semnal de alarma pentru rudele lor din Romania!

- Mii de romani care doresc sa iși exprime dreptul la vot in cadrul alegerilor europarlamentare 2019 s-au prezentat deja la secțiile de votare deschise in principalele orașe din Europa și au format la cozi pentru a se asigura ca apuca sa voteze. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu cozi…