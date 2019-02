Stiri pe aceeasi tema

- Preoteasa a contestat in instanta concedierea si pe 21 februarie Tribunalul i-a dat dreptate. Femeia trebuie reincadrata in funcție, iar primarul a fost ... The post Un primar a lesinat si a ajuns la reanimare, cand a aflat ca a pierdut un proces cu preoteasa din comuna appeared first on Renasterea…

- Tribunalul Constanta a acordat un nou termen in dosarul in care Mariana Mircea, fost primar al orasului Cernavoda, in prezent consilier local in acelasi oras, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta. Cauza a fost amanata pentru…

- Fostul edil al Constanței Radu Mazare este unul dintre cei mai celebri fugari din Romania. El se afla in Madagascar, dar astazi plutesc nori negri asupra sa pentru ca iși afla sentința in procesul retrocedarilor de la malul Marii Negre. Citește și: Ministrul Toader se opune numirii lui Kovesi…

- Activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) Dambovita s-a desfasurat in anul 2018 cu 9 ambulante tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacienti. SMURD a intervenit in anul 2018 la 7.279 cazuri (in medie 20 pe zi). Comparativ cu anul trecut, numarul…

- Judecatoria Targoviste a decis, luna aceasta, in favoarea Politiei dupa ce un barbat din Dambovita a contestat in instanta o amenda de 1.000 de lei pe care a primit-o dupa ce a postat pe Facebook jigniri la adresa oamenilor legii. Petentul a invocat dreptul la libera exprimare, insa instanta a concluzionat…

- Danut Barzan a preluat, marti, 11 decembrie 2018, functia de primar dupa ce a obtinut la Tribunalul Alba suspendarea ordinului emis de prefect prin care s-a constatat incetarea mandatului de primar. Decizia Tribunalului a fost pronuntata in 7 decembrie 2018. ”Admite cererea formulata de partea reclamanta…

- Decantarea vinului este un proces absolut necesar pentru ca licoarea sa-si arate adevarata valoare. Procesul este simplu, dar trebuie avute in vedere cateva principii pentru a descoperi toate aromele vinului.

- Doi membri ai grupului „Vestele Galbene” au fost condamnați, luni, la 3 luni de inchisoare. Ei au fost arestați la un protest, sambata seara, in orașul Puy-en-Velay, aflat in centrul Franței. In acea noapte, oamenii, nemulțumiți de creșterea prețurilor carburanților, au dat foc cladirii prefecturii.…