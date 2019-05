Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ruginoasa a fost eliberat din funcție prin ordinul prefectului de Neamț, Daniela Soroceanu. Nicu Chirila a fost condamnat cu suspendare pentru taierea ilegala și participare la infracțiunea de furt de arbori. Fostul primar al comunei Ruginoasa a fost condamnat dupa ce a dispus taierea…

- La o luna de la sentința Curții de Apel Bacau, despre care puteți citi aici , Nicu Chirila a fost lasat fara mandatul de primar pe care l-a obținut in vara lui 2016. Prefectura Neamț a emis ieri ordinul de incetare de drept a mandatului, luand in seama atat sentința instanței de la Bacau, cat și o seama…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti l au condamnat pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, la cinci ani de inchisoare intr un dosar de coruptie.Decizia e definitiva, potrivit comunicatului Curtii de Apel citat de Antena3.roIn prima instanta, Blejnar fusese condamnat la sase ani de inchisoare.Sursa…

- Reprezentanții PNL și USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justiției au intrat intr-un schimb de replici cu liderul comisiei, Florin Iordache.„CCR nu a spus ca sunt constitutionale unele articile, Curtea doar se pronunta pe sesizari”, a spus deputatul PNL Ioan Cupșa „Noi…

- ■ dupa ce magistratii Curtii de Apel Bacau au pronuntat sentinta de condamnare, primarul de la Ruginoasa a reactionat ■ el crede ca este „victima unui grup de interese“ ■ scopul ar fi inlaturarea din functia de primar ■ Nicu Chirila se asteapta sa fie suspendat din functie de Prefectura ■La doar o zi…

- Zilnic, autointitulandu-se ziarist, un personaj abject, care oscileaza intre iubirea de oraș și lingușeala baloasa, in funcție de interes, o varianta palpabila pentru filmele cu Stan și Bran sau Benny Hill, un “jurnalist” care se situeaza disprețuitor in afara categoriei, Constantin Mazilu, pentru prieteni,…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis rejudecarea dosarului in care primarul comunei prahovene Floresti, Eugen David, este acuzat de conflict de interese. In prima instanta, Judecatoria Campina l-a condamnat pe edil la un an si trei luni de inchisoare.

- Condamnat in prima instanța de Tribunalul Neamț la 3 ani și 2 luni de inchisoare, Petru Paleu a avut o surpriza neplacuta la Curtea de Apel Bacau. Instanța a desființat sentința inițiala și a dispus ”aplica inculpatului Paleu Petru pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani și 6 luni inchisoare la care…