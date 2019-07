Primar Braşov: Implementarea colectării selective a deşeurilor va fi un proces anevoios 'Nu pot sa spun ca (problema n.r.) este rezolvata. Sunt necesare adaptari si din punct de vedere legislativ, si logistic. Am avut anumite discutii cu operatorii zilele trecute, stiti ca exista anumite prevederi privind cantarirea acestor produse - operatorii spun ca au o problema mai ales in zonele de blocuri, spun ca este foarte complicat sa faci acolo acest lucru, mai usor este la locuintele individuale (...) Unii interpreteaza prevederea din legislatie intr-un fel, altii in alt fel si am avut si o disputa cu un operator, care a facut contestatie', a afirmat, luni, Scripcaru, precizand ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

