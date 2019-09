Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Linos-Alexandre Sicilianos, context in care sefa Executivului de la Bucuresti a reiterat increderea pe care Romania o are in CEDO, in rolul sau de a proteja drepturile si libertatile…

- Premierul Viorica Dancila spune ca e posibil ca in motivarea deciziei CCR sa se precizeze ca trebuie mers in Parlament pentru votul de incredere, dar ca nu vede „nicaieri” in decizia Curtii acest lucru si ca de fapt seful statului cauta scuze pentru blocarea Executivului, doar ca vrea sa arate ca o…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care ii solicita sa nu accepte propunerile de ministri formulate de Viorica Dancila, ci sa tina cont de articolul din Constitutie care prevede ca este nevoie de un vot in Parlament in cazul schimbarii structurii politice…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa se prezinte de urgenta in Parlament pentru a clarifica sustinerea Executivului, aratand ca prim-ministrul este obligat sa faca acest demers pana cel tarziu luni, in caz contrar fiind "unica persoana responsabila pentru consecintele…

- Liderul Partidului Social Democrat Viorica Dancila spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu inteleaga ca normalitatea nu este blocarea Guvernului si ca blocarea Executivului inseamna blocarea tuturor deciziilor care trebuie luate pentru Romania. Dancila a declarat jurnalistilor vineri, la Mamaia,…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- Guvernul va adopta, in sedinta de marti, o hotarare prin care va stabili data de 10 noiembrie pentru alegerile prezidentiale, a anuntat premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . “Vom stabili prin hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019 zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit…

