Stiri pe aceeasi tema

- Patru linii de autobuze școlare vor funcționa in București, urmand sa transporte elevii de la școala 195 din sectorul 3. Proiectul pilot a fost pus in practica de Primaria Capitalei, iar autobuzele STB vor circula numai in perioada cursurilor semestriale. „Incepand cu data de 9.09.2019, se vor infiinta…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuze scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt...

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. "Proiectul…

- Intr-o societate in care generația tanara pare ca se indeparteaza de firesc și, mai ales, de ea insași, iata ca apare intamplarea care contrazice cu argumente palbabile ceea ce credeam a fi o certitudine nefasta. Miercuri, la Muzeul Pietrei din Sangeru, au poposit elevi ai claselor V – VIII, de la Școala…

- Primaria Capitalei va înființa un serviciu de transport a elevilor din ciclul primar și gimnazial cu microbuze/autobuze școlare, potrivit unei hotarâri aprobate la finalul lunii mai de Consiliul General. În prima faza, proiectul va fi unul pilot și vizeaza doar Școala nr. 195 (Hamburg)…

- Apariție neașteptata pe strazile unui cartier rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei. Un porc mistreț a fost surprins plimbandu-se printre mașini. Cand un localnic a ieșit cu cainele la plimbare, iar acesta a inceput sa latre, porcul a rupt-o la fuga. VIDEO, AICI In zona erau mai mulți oameni. Speriați,…