Cancelarul german Angela Merkel a vizitat luni istoricul Parc national Thingvillir situat in apropierea capitalei islandeze, obiectiv ce apartine patrimoniului natural mondial, informeaza dpa. Gazda sa, premierul Katrin Jakobsdottir, a declarat ca acesta este "un loc al memoriei noastre colective", o trimitere la faptul ca parcul vulcanic este cunoscut si ca fiind locul primei adunari parlamentare din Islanda, in 930 d.H. Angela Merkel s-a declarat "profund miscata" de prezenta sa intr-un "loc care a fost, acum peste 1.000 de ani, locul unei adunari democratice". In cadrul discutiilor bilaterale,…