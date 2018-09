Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu susține, intr-o postare pe Facebook, ca referendumul pentru redefinirea familiei este neconstituțional, parlamentarul menționand ca incalca un drept fundamental."Acest referendum este neconstituțional. Constituția Romaniei precizeaza limitele revizuirii,…

- Presedintele Tineretului National Liberal, Mara Mares, a declarat, luni, ca „isi doreste din suflet ca pragul de validare a referendumului” sa nu se atinga, indemnand totodata romanii sa nu iasa la vot. Aceasta a precizat ca referendumul pentru familia traditionala reprezinta „un non-subiect” si a amintit…

- Ieri, fostul senator Daniel Savu s-a prezentat la Parchetul General, pentru a fi audiat in cazul unei plangeri care ii vizeaza pe procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea. La intrarea in sediul Parchetului General, Daniel Savu a declarat ca a fost chemat in legatura cu o plangere penala pe care a…

- Deputatul independent Nicușor Dan a anunțat ca va depune plangere penala la DNA impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, daca Primaria Capitalei va adopta Regulamentul privind serviciul de taxi. Nicușor Dan considera ca prin acest Regulament, Primaria Capitalei avantajeaza taxiurile…

- In opinia sa, Falca „beneficiaza de protecție in fața legii de ani de zile, pentru simplul fapt ca e fin al fostului presedinte Traian Basescu, prieten al generalului SRI Florian Coldea, general al carui nas este nimeni altul decat viceprimarul Aradului, Calin Bibart”.Todor mai spune ca „pe numele…

- Am vazut, deja, care sunt principalele linii de atac folosite de detractorii Referendumului pentru Casatorie – meme pe care le vom intalni repetate, iar și iar, in presa, in urmatoarele saptamani. Precizez, din capul locului, ca cei care vin cu aceste false argumente s-au opus, in ultimii…

- Am semnat, susținut și votat Legea hartuirii, act normativ adoptat in aceste zile de Camera Deputaților, ca for legislativ, aproape in unanimitate. Este vorba de o propunere legislativa de completare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, care va proteja…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca, saptamana viitoare, se va intalni cu liderii partidelor de dreapta din judetul nostru, mai exact cu cei din PNL, USR, PER, Partidul Verde, Partidul Ecologistilor, dar si cu reprezentantii grupului…