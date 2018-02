Prima vizita la Vatican a unui presedinte al Turciei in 59 de ani: Erdogan s-a intalnit cu Papa Francisc

Stiri pe aceeasi tema

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit. Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei pre;edintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit luni de Papa Francisc, in centrul convorbirilor aflandu-se Ierusalimul si consecinta deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, relateaza Reuters. In cadrul audientei, care…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va întâlni luni cu Papa Francisc, context în care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele în centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Papa Francisc a spus luni, la bordul avionului papal, ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Declaratiile Suveranului Pontif vin in urma alertei false din Hawaii, cand populatia a fost instiintata ca o racheta se indreapta spre insula, relateaza Reuters. Intrebat…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un statu quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP. Suveranul Pontif a…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Papa Francisc îl va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican în data de 5 februarie, a anuntat marti Sfântul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice în ultimele

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori...

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" în fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie îl îngrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Papa Francisc, in cea mai recenta initiativa a sa catre cei care traiesc la marginea societatii, le ofera saracilor, celor fara adapost si migrantilor din Roma posibilitatea de a merge la un spectacol de circ, informeaza Reuters. Cetatea Vaticanului a anuntat miercuri ca asistentul social…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- In mesajul sau de Craciun, Papa Francisc a cerut respect pentru imigranti si cei fortati sa-si paraseasca locuintele si tarile. Cel putin 10.000 de oameni au fost in basilica Sfantul Petru, din Vatican, ca sa asiste la slujba oficiata de acesta, aseara. Alte cateva mii de persoane au fost in piata din…

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Statele Unite au devenit un partener in varsarea de sange prin decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, a declarat luni presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a exclus joi o revizuire a unui tratat international care stabileste granitele Greciei si Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. ''Tratatul de la Lausanne defineste teritoriul si suveranitatea Greciei si a Uniunii Europene, iar acest…

- Atena s-a declarat 'ingrijorata' miercuri seara de afirmatiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granitele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui sef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Papa Francisc a fost binedispus in timpul unei vizite din orașul italian Padova, unde s-a intalnit cu mai mulți liceeni. Suveranul Pontif a fost atat de binedispus, incat a spus un banc despre femei, respectiv despre femeile singure, relateaza La Repubblica. „In Argentina era venerat foarte mult Sfantul…

- Fostul presedinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate de la urmarire penala si i se va asigura securitatea in tara natala ca parte a unui acord care a condus la demisia sa, au anuntat joi surse apropiate negocierilor, relateaza Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Robert Mugabe si…

- "Dupa o analiza atenta si treptata a faptelor, este clar ca situatia din regiunea nordica Rakhine reprezinta o purificare etnica impotriva rohingya", a sustinut Rex Tillerson. Afirmatiile secretarului de Stat, facute in urma vizitei in Myanmar saptamana trecuta, reprezinta cele mai puternice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Președintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "șansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o soluție politica toate parțile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa și Reuters. "A aparut…

- Robert Mugabe a hotarat sa demisioneze din functia de presedinte al statului Zimbabwe, dupa cateva ore de cand partidul sau care se fla la putere l-a demis de la conducere dupa 37 de ani, a declarat pentru Reuters o sursa apropiata negocierilor, scrie news.ro.ZANU-PF i-a oferit duminica fostului…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, i-a dat o veste proasta lui Mircea Lucescu: nu poate impune ca Federatia Turca de Fotbal sa schimbe regulamentul competitiei interne, astfel încât cluburile sa fie ogligate sa foloseasca mai multi jucatori

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca cei care nu cred intr-o solutie militara in Siria ar trebui sa-si retraga trupele, dupa ce Rusia si SUA au afirmat ca nu este posibila nicio solutie militara in Siria, relateaza Reuters. 'Am probleme cu intelegerea acestor comentarii.…