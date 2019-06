Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au salutat angajamentul guvernului roman de a nu continua reformele controversate din sistemul judiciar si de a relua imediat dialogul in baza Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru a realiza…

- Liviu Dragnea a amenințat-o voalat pe Viorica Dancila cu eventuala ”evaluare„ dupa alegerile europarlamentare, comentând ca pâna acum a fost un premier bun, dar nu trebuie sa uite de ce a fost pusa la Guvern.Întrebat la Adevarul în ce relații este cu Dancila,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a efectuat o vizita in Valea Jiului, in municipiul Lupeni. Sute de localnici au așteptat-o incolonați pe șefa Guvernului. Imaginile par desprinse din epoca de aur, atunci cand romanii recitau poezii patriotice in fața mai marelui șef al statului. …

- E fara precedent avertismentul partenerilor straini - UE si ambasade - si sunt semne ca regimul Dragnea asta a si vrut. Romania nu a mai fost in pericolul de astazi de la mineriade incoace. Atunci era insa proaspata memoria ororii comuniste si tesaturile rupte s-au refacut mai rapid, pe cand…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, s-a intalnit astazi cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, sustine un comunicat al Guvernului. Acesta din urma i-a multumit oficialului roman pentru pozitia in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a transmis luni o scrisoare premierului roman Viorica Dancila, prin care ii solicita acesteia sa comunice la Bruxelles pozitia oficiala a Guvernului de la Bucuresti in privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova.…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dancila in intalnirea de la Bruxelles ca are ”ingrijorari crescande” privind situația din justiție, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, prim-vicepreședinte Timmermans…