Prima vizita a unui lider nipon in Romania: Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe se intalneste cu presedintele Iohannis

- Interviul cu Petre Daia a adus TVR 1 pe prima pozitie in topul audientelor Peste jumatate de milion de telespectatori au urmarit Editia speciala de duminica 'Viata satului', Editia speciala in direct cu ministrul Petre Daia, a fost cea mai urmarita productie TV, duminica, 14 ianuarie a.c., in intervalul…

- Tensiunile din PSD au fost provocate de presedintele Klaus Iohannis și sunt intreținute din afara partidului sau chiar din afara tarii, pentru destabilizarea formațiunii politice, susține deputatul Ioan Dirzu, președintele PSD Alba.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca premierul Shinzo Abe va sosi in Romania, marți, 16 ianuarie. Este prima vizita oficiala a unui prim-ministru al Japoniei in țara noastra și face parte dintr-un turneu al acestuia in Europa Centrala și de Est, ce are scopul obținerii sprijinului țarilor…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Intalnirea premierului cu presedintii de Consilii Judetene de la Guvern este in plina desfasurare. cu Tudose i a chemat pe cei 19 presedinti de consilii judetene care vin la guvern pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie. La Palatul Victoria…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Iata ce a spus Voropchievici: Pentru președintele Klaus Iohannis - ”Este aproape o certitudine faptul ca cineva care se gandește la președintele Iohannis de peste mari și țari ii va trimite un cadou.”, a spus Mihai Voropchievici. Pentru Liviu Dragnea - ”Este cazul sa abordați altfel…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Florentin Pandele, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din România, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care îi reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018.

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Intrebat daca a discutat cu ministrul de Interne despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, Tudose a raspuns: „Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. „Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, a mai spus șeful Executivului.…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate. Nici nu cred ca ar fi chiar o tragedie personala pentru domnia…

- "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente legale diferite si e foarte bine sa ne completam unii pe altii. E bine ca institutiile statului sa colaboreze. E bine ca colaborarea sa se realizeze discret, prin intalniri directe intre noi si nu sa fie mediate de presa. Cel putin noi, Consiliul…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a fost decorat marți de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua Romaniei in grad de Cavaler, iar miercuri a fost certat in ședința de guvern de ministrul Agriculturii, Petre Daea, din cauza scumpirilor la alimente

- "Ma uitam in timpul sedintei Comisiei de buget-finante la o interventie tipica a domnului Tudose in sedinta de Guvern. Asistam din ce in ce mai des la astfel de declaratii care parca fac parte dintr-un spectacol asa... nu cunosc un anumit subiect, dar vorbesc intre ei. In speta, era vorba de fonduri…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, în calitate de camera decizionala, cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri, legea privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din România” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- La Goteborg s-a deschis vineri summit-ul dedicat pilonului social al constructiei europene, la care participa sefii de stat si de guvern din UE, dar si reprezentanti ai confederatiilor sindicale si activisti sociali. In ambianta de deschidere a summit-ului de la Goteborg (Gothenburg), echipa…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania au facut ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sa piarda tot mai mult din increderea romanilor. Astfel, ultimul sondaj realizat de IMAS si citat de Antena 3 si Digi24, arata ca Liviu Dragnea se bucura de increderea numai a 15% dintre romani,…

- SPP: Serviciul isi pastreaza neutralitatea legat de factorii politici Serviciul de Protectie si Paza transmite ca institutia isi pastreaza neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici, ca raspuns la declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea, care l-a acuzat pe Lucian Pahontu, seful SPP, de…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.In urma cu doua zile, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern. Noile prevederi fiscale au fost criticate si…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca casurile fiscale sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive, inclusiv pensii mai mari. Potrivit acestuia, vor fi suficienți bani atat pentru creșterea veniturilor cetațenilor, cat și pentru investițiile in infrastructura,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca "oportunitatea nu trebuie cenzurata penal", atunci când vine vorba despre acte normative emise de Guvern, însa a adaugat ca nu este "foarte convins" ca este necesara o modificare a legislatiei în…

- Intrebat de o jurnalista ce parere are despre declarațiile lui Tariceanu conform carora forțe subterane conduc Romania și nu lasa Parlamentul și Guvernul sa iși faca treaba, președintele Klaus Iohannis a raspuns, referindu-se la președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu : “Declarațiile acestui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu exista niciun motiv ca masurile fiscale anunțate de Guvern sa nu mai fie adoptate, adaugand ca șeful statului, Klaus Iohannis, nu a criticat aceste masuri, ci a incercat sa prezinte o analiza. "Eu nu am vazut-o ca pe o critica,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern: transferul contributiilor, impozitul pe cifra de afaceri, split TVA si taxa de 2,25% pentru angajatori. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care,…

- Iohannis: Pachetul de masuri anuntat de Guvern se transforma intr-o revolutie fiscala. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa. Avertizez decidenții politici sa judece clar ca sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist.

- Ignorat de catre Cotroceni și de catre statele europene, Igor Dodon nu știe ce sa mai faca pentru a ajunge in Romania. Intr-o incalcare clara a regulilor de protocol, Președintele Republicii Moldova a trimis el o invitație Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru o vizita oficiala, daca nu mai…

- Calin Popescu-Tariceanu spune ca ALDE este interesat de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama "statul paralel" si pentru ca cei care comit abuzuri sa raspunda in fata legii. Presedintele ALDE sustine ca reactiile pe marginea subiectului sunt caracteristice "republicii procurorilor".…

- Cercetatorilor care lucreaza în România le-au fost acordate facilitațile de care beneficiaza și cei din IT, fiind scutiți de impozitul pe salarii de 16%. Exodul cercetatorilor români catre universitați și institute de cercetare de peste hotare a…

- Curtea Constitutionala a pus punct conflictului aparut intre Presedintie si Guvern. Magistratii au instituit interimat temporar la Presedintie in cazul numirii noului ministru al Apararii. Igor Dodon a fost declarat in imposibilitate de a semna decretul in acest sens.

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…

- Sa ne fie clar: Tudose este politistul bun, Dragnea – politistul rau. Scopul lor este insa acelasi, doar metodele diferite. Dragnea, care are o problema personala urgenta de rezolvat, vrea ca legile Justitiei sa fie votate cat mai repede, printr-o demonstratie de forta in Guvern sau in Parlament impotriva…