- In etapa a III-a actualei ediții de campionat a Diviziei A de handbal feminin (antecamera Ligii Florilor), echipa susținuta financiar, din acest sezon, de Consiliul Județean Prahova, denumita de la preluare CS Activ Prahova-Ploiești, a caștigat clar meciul cu o formație domiciliata intr-un oraș cu o…

- FC Viitorul Constanta a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-1), luni seara, la Ovidiu, in ultimul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Poli Iasi a deschis scorul in min. 39, prin...

- La finele saptamanii, gruparea CSU Suceava a debutat in noul sezon al Diviziei A, pe terenul formației Politehnica Iași. Sucevenii au dominat autoritar partida și s-au impus clar, la final, cu scorul de 30-19. “A fost o victorie meritata. Am inceput puțin mai greu partida, probabil jucatorii au resimțit…

- Federația Romana de Volei a stabilit programul meciurilor din cadrul sezonului 2019/2020 al Diviziei A2 la volei masculin, acolo unde CSM Suceava va evolua in seria de vest alaturi de formațiile Pro-Volei Arad, Lapi Dej, Volei Club Zalau, Știința Bacau și CSU Brașov. In prima runda, programata pe 19…

- Gruparea CSU Suceava va debuta in noul sezon al Diviziei A, joi, cu incepere de la ora 17.00, pe terenul gruparii Politehnica Iași. Antrenorul Adrian Chiruț a recunoscut ca nu are prea multe informații despre adversari, insa spune ca echipa sa va merge la Iași ca sa-și impuna jocul și sa caștige ...

- Handbalul masculin iesean reinvie. Joi in Sala Polivalenta, Politehnica Iasi disputa primul meci oficial al sezonului 2019-2020, in care va activa in Divizia A. Esalonul ecund handbalistic la masculin are patru serii, iar din seria A fac parte Poli, CSU Suceava, CS Botosani, CSU Galati si CSU Targoviste…

- Politehnica Iasi si-a aflat adversarii pe care-i va intalni in sezonul 2019-2020 al Diviziei A de handbal masculin. Repartizata in seria A a esalonului secund, care contine patru serii, formatia pregatita de antrenorul Florin Spiridon se va confrunta doar cu echipe moldovene: CSU Suceava, care a retrogradat…