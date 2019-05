Prima trupa de surf-rock din țara noastra, Grave For Sale va susține doua concerte in Austria și Ungaria, evenimentele reprezentand primele recitaluri susținute in afara Romaniei, de catre trio-ul timișorean. Prima apariție in strainatate a celor de la Grave For Sale va avea loc miercuri, 8 mai, de la ora 21.00, la Coco Bar in […] Articolul Prima trupa de surf-rock din Romania, la export. Grave For Sale concerteaza in Austria și Ungaria VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .