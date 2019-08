Prima tranzactie pe platforma Gas Forward CCP

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa Romana de Marfuri (BRM) informeaza ca, in data de 1 august 2019, pe noua sa platforma de tranzactionare - Gas Forward CCP - a fost realizata prima tranzactie, in baza unui contract standard pentru o perioada de o saptamana. "Asa cum BRM a precizat la finalul lunii iunie, cu ocazia…

- "Asa cum BRM a precizat la finalul lunii iunie, cu ocazia lansarii platformei, in luna iulie au avut loc inscrierile participantilor la aceasta piata, precum si testarea si instruirea utilizatorilor cu privire la regimurile de functionare ale platformei. Noua platforma permite in prezent incheierea…

- Bursa Romana de Marfuri aduce la cunostinta publicului ca, in data de 1 august 2019, pe noua sa platforma de tranzactionare, “Gas Forward CCP”, a fost realizata prima tranzactie, in baza unui contract standard pentru o perioada de o saptamana.

- Importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, intrucat sunt mult mai ieftine decat in varf de iarna, sustine Ministerul Energiei intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. Aceasta dupa ce, luni, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat cantitatile…

- Gazele de productie interna au ajuns sa coste cu 33% mai mult decat cele de import pe bursa, in luna iunie, potrivit datelor publicate de Bursa Romana de Marfuri si analizate de AGERPRES. Astfel, in iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh,…

- BRM considera ca piata de gaze naturale din Romania merita o sustinere deosebita in procesul ei de dezvoltare, in conditiile in care Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat, istoric, gazele naturale in scopuri industriale.

- ​Gazele furnizate populației s-au ieftinit, însa se scumpesc foarte mult pe piața libera, efectele urmând sa se vada în întreaga economie. Acestea sunt consecințele unor prevederi din controversata OUG 114/2018. Guvernul a fost avertizat asupra acestor efecte, precum creșterea…

- Astfel, noile prevederi arata ca "principiile/cerintele specifice pietei produselor flexibile pe termen lung sunt urmatoarele: initierea unei oferte de vanzare/cumparare, precum si introducerea ofertelor de raspuns pentru acest tip de produs sunt permise oricarui participant inregistrat la piata…