- Australia ar putea deveni prima tara din lume care va reusi sa elimine efectiv cancerul cervical in cazul in care ''vaccinarea si programele de testare vor continua in ritmul actual'', conform unui studiu publicat miercuri in jurnalul stiintific The Lancet, citat de DPA. …

- Un carcinogen este o substanta incadrata de specialisti ca producand cancer. Poate fi vorba despre o substanta existenta in aer, parte a unui produs The post Avertismentul facut de specialiști. Ce substanțe genereaza cancerul appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a finalizat și lansat in dezbatere publica proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Noua lege a pensiilor vine cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Acestea au fost achiziționate de Ministerul Sanatații pentru a consolida programul național de screning pentru cancer de col uterin și a facilita accesul femeileor din zonele defavorizate la program. Ministerul Sanatații, prin Unitatea de Management al Proiectului Bancii Mondiale (UMPBM) „Reforma…

- Cancerul la plamani depistat prin inghetare. Este tehnica ultramoderna folosita de Marioara Simon, primul si singurul medic din tara specializat in crio-terapie. Metoda ofera pacientilor o alternativa mai usoara si mai putin dureroasa pentru investigatii, dar si pentru tratament.

- Starea precara de sanatate l-a obligat pe Elvis Costello sa isi anuleze concertele ramase din turneul European. Decizia a venit dupa ce a fost supus unei interventii chirugicale pentru a-i fi extirpata o tumoare „agresiva”.