Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Insulele Marshall, un stat insular din zona centrala a Oceanului Pacific, au declarat „criza climatica nationala in aceasta tara alcatuita din atoli de joasa altitudine”, anunța...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri, alaturi de premierul ungar Viktor Orban, ca exista o "criza politica" intre Comisia Europeana si Parlamentul UE, parand sa ii atribuie vina Ursulei von der Leyen, care, potrivit unui expert, risca sa se confrunte cu respingerea echipei, conform…

- ’’Saptamana aceasta, am avut oportunitatea de a discuta cu comisarul propus pentru portofoliul agriculturii in Comisia Europeana, domnul Janusz Wojciechowski. Agricultura este un domeniu bine cunoscut de domnia sa, atat el cat și familia activand și in acest sector. De asemenea, domnul Wojciechowski…

- Criza climatica cauzeaza deja decese, potrivit unui studiu despre impactul crizei climatice asupra sanatații, și va duce la malnutriție, scaderea IQ-ului și incetinirea creșterii copiilor in umatoarele decenii. Raportul realizat de cercetatorii de la Universitatea Monash din Melbourne a analizat aproximativ…

- Washingtonul a revocat luni o masura de scutire de viza pentru cetatenii straini care s-au deplasat in ultimii opt ani in Coreea de Nord, decizie ce ar putea avea un impact asupra sectorului turistic incipient al Phenianului. Autorităţile americane permit cetăţenilor din 38 de state,…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China. Masura se va aplica incepand din 1 septembrie. Asta inseamna ca toate marfurile chinezești care ajung in Statele Unite ar urma sa fie taxate, relateaza CNN, citat de…