Prima tara care va interzice distrugerea hainelor si cosmeticelor nevandute Distrugerea produselor nealimentare nevandute, precum haine, electrocasnice, produse de igiena sau de frumusete, unul dintre cazurile emblematice de risipa, va fi interzisa in doi pana la patru ani in Franta, a anuntat prim-ministrul Edouard Philippe.



"Va fi o premiera mondiala", a spus seful Guvernului, intr-un moment in care Executivul vrea sa convinga in ceea ce priveste actiunea sa in materie de ecologie si sa raspunda asteptarilor francezilor in ceea ce priveste protectia mediului, ilustrate de un avans al votului ecologist la ultimele alegeri europene, relateaza AFP.



