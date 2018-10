Stiri pe aceeasi tema

- Accesul scuterelor si trotinetelor electrice pe trotuarele Frantei va fi interzis, iar acestea trebuie sa circule incepand de astazi pe sosele si sa respecte Codul Rutier, la fel ca masinile sau motocicletele, intr-o incercare a guvernului francez de a asigura siguranta pietonilor, potrivit France24.

- Trotinetele electrice introduse in aceasta vara in orasele din Spania au revolutionat mobilitatea urbana, exasperand in acelasi timp pietonii si conducatorii auto, relateaza vineri AFP. Pe strazile din Madrid, cele cateva sute de trotinete puse la dispozitie rezidentilor de compania Lime - la…

- Parlamentarelor cu unghii sau gene false li s-a interzis luni intrarea in cladirea care adaposteste legislativul din Tanzania, potrivit Xinhua. “Prin autoritatea pe care mi-o ofera Constitutia tarii,...

- Academia Regala pentru Ofițeri de Poliție (RPCA) din Thailanda a interzis femeilor sa susțina examenul de admitere. Lipsa femeilor din poliție ar putea avea grave consecințe pentru femeile care cad victime abuzurilor de orice fel, scrie The Guardian .

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, este interzisa…