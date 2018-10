Prima tara care reuseste sa eradicheze un tip de cancer care omoara milioane de femei din lumea intreaga

Stiri pe aceeasi tema

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi. Este a doua rectificare bugetara propusa in doar doua saptamani. Astfel, urmeaza sa fie suplimentate bugetele de la centrul de proiecte educationale…

- Facebook a anuntat, miercuri seara tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie. Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat…

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza. In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat…

- Sondajul online lansat de Uniunea Europeana privind mentinerea sau renuntarea la practica trecerii la ora de vara a inregistrat 4,6 milioane de raspunsuri inainte de inchiderea sa joi seara, a precizat vineri Comisia Europeana. Milioane de europeni s-au pronuntat, prin intermediul sondajului,…

- Gazele se scumpesc cu inca 5,85% incepand cu 1 august, potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Deja pretul gazelor mai crescuse de inca doua ori, doar in acest an. In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat.…

- La numai sapte ani, Ryan, vedeta canalului de YouTube Ryan ToysReviews, dedicat review-urilor de jucarii, este multimilionar. Conform listei Forbes a celor mai profitabile canale de YouTube, Ryan ToysReview a avut castiguri de aproximativ 11 milioane de dolari inainte de impozitare in 2017,…

- Guvernul a alocat nu mai putin de 10 milioane de lei pentru un sistem de supraveghere video gigant, care urmeaza sa fie instalat in orasul Sibiu, pana la mijlocul primaverii urmatoare. "A fost alocata finantarea in valoare de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva…

- TAROM a cumparat, cu 586 de milioane de dolari, 5 avioane model 737 Max 8 de la Beoing, anunta compania americana care a fabricat aeronavele. In urma cum mai putin de doua luni, TAROM luase tot de la Boeing doua aeronave de mari dimensiuni, de tip Boeing 737-800 NG. Compania romaneasca nu…