- Fenomen astronomic inedit pe cer in aceasta seara in Chisinau. Iubitorii de frumos pot iesi afara sa admire acest spectacol fascinant care se observa pe cerul Moldovei.Acest fenoment a fost denumit de astronomi "Super Luna albastra sangerie".

- Cei care sunt pasionati de evenimente astronomice au parte de un spectacol rar. Luna are o aparitie cu totul speciala pentru ca trei fenomene diferite, legate de satelitul natural al pamantului, se produc simultan.

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Deșertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada, dupa ce temperaturile au scazut considerabil în anumite parți ale Orientului Mijlociu, scrie Metro.co.uk. Mai multe fotografii arata câteva camile acoperite de zapada, în timp ce localnicii au fost surprinși în…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia.

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Una din cele mai valoroase bijuterii din lume are o poveste impresionanta. Roy Spencer, un baiat de 12 ani din Queensland, Australia, gaseste in 1938 o piatra neagra care parea a fi un simplu cristal negru. Timp de mai bine de 9 ani, familia o foloseste in casa pentru a opri usile. Abia cand […]

- Matmata din sudul Tunisiei este un oras multi traiesc in locuinte subterane. In anii 1970, aici s-au construit case la suprafata, dar multi localnici prefera sa locuiasca in casele lor traditionale.

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial al creaturii, numite Diluvicursor pickeringi, care a trait acum 113 milioane de ani, furnizeaza informatii despre zona in care dinozaurii traiau in Australia in timpul perioadei Cretacice, cand inca era legata de Antarctica.

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse de un biolog in Insulele Cook din Pacificul de Sud: Nan Hauser inota in largul insulei Rarotonga, moment in care o balena cu cocoașa incepe sa o protejeze de un rechin tigru.

- Autoritatile italiene au dat publicitatii imagini de la cel mai mare furt din Venetia din ultimele decenii. De la unul dintre cele mai faimoase muzee din oras hotii au sustras, in plina zi, bijuterii scumpe. Inca nu au fost prinsi, iar artefactele ar putea avea o soarta nefericita.

- Un video filmat intr-un oras din Australia a facut inconjurul lumii si a ingrozit milioane de oameni. Internautii nu si-au putut da seama daca este sau nu vorba de un paianjen, iar presa din Marea Britanie a numit creatura “o insecta-extraterestra”. Un lucru este sigur insa: niciunul din cei care au…

- Cascada Niagara, aflata la granita dintre SUA si Canada ofera zilele acestea un spectacol magic de iarna, datorat in cea mai mare masura vremii foarte reci care domina in nordul continentului american.

- Unul dintre cei doi pui s-a urcat intr-un copac, iar padurarii s-au indepartat sa-i faca loc ursoaicei sa-l recupereze. Ursuletul a stat un timp cocotat, apoi a coborat si a ajuns indata langa mama sa. In padurile Ocolului Silvic Vidraru exista o populatie de aproximativ 80 de ursi. Citeste…

- A surprins o lume intreaga atunci cand a zdrobit-o pe Hillary Clinton si a ajuns presedintele SUA. Apoi, a continuat sa uimeasca prin deciziile sale incredibile din postura de presedinte al Americii. Acum, in prag de Craciun, Donald Trump e din nou in prim plan.Citește și: Pe banii noștri!…

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- In 2018 vor fi noi evenimente astronomice spectaculoase. O parte dintre ele vor fi vizibile si din Romania. Anul viitor, vor fi trei eclipse partiale de Soare si doua, totale, de Luna. Doar unul dintre aceste fenomene se va putea observa si de pe teritoriul tarii noastre. Cele mai importante fenomene…

- Un astronaut american, unul rus și unul japonez au decolat catre Stația Spațiala Internaționala, unde vor ajunge în doua zile, pentru o misiune de șase luni. Nava Soyuz MS-07, avându-i la bord pe americanul Scott Tingle, rusul Anton Șkaplerov și japonezul Norishige Kanai, a decolat…

- Imagini spectaculoase cu capre negre in cautare de hrana au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase…

- Bradul de Craciun Gripen a putut fi admirat si anul acesta. Pilotii militari suedezi au respectat traditia si au survolat capitala Stockholm cu avioanele pozitionate in... forma unui brad.15 piloti au participat la eveniment.

- La 34 de ani, Delia Matache si-a vazut visul cu ochii si s-a mutat la casa ei, pe care a amenajat-o in stilul ei, scrie one.ro. Este vorba de un penthouse, care se intinde pe doua etaje, 3 si 4, plus terasa blocului. Are vedere la lac, iar zona este foarte buna, in nordul Capitalei”. Apartamentul are…

- Casa ei arata ca un mini-SPA! O spune chiar ea, mandra de locușorul ei relaxant, pe care nu-l parasește pentru nimic din lume, atata vreme cat ii permite sa se simta rasfațata ca o regina. ”Jen este obsedata de baia ei mini-SPA. Are iluminare personalizata, jacuzzi și sauna.”, ne confirma și un apropiat.…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Un clip in timelapse realizat de NASA comprima evoluția a doua decenii de viața pe apa și uscat de pe planeta noastra.Cercetatorii NASA spun ca videocpliul reda „cea mai completa imagine globala a vieții pe Pamant pana in prezent”, transmite BBC.

- Dezertarea dramatica și spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut în fuga frontiera spre Coreea de Sud în gloanțele militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa în imagini.

- Implozie spectaculoasa în Statele Unite, acolo unde unul dintre cele mai mari stadioane acoperite ale tarii a fost demolat. Georgia Dome a fost distrus dupa 25 de ani de la inaugurare si va fi înlocuit de o arena noua.

- Ziarul Le Soir a publicat, sambata, un amplu articol dedicat operațiunilor de spionaj desfașurate de compania israeliana Black Cube. Serge Dumont, corespondent al ziarului la Tel Aviv, ofera detalii și despre operațiunea eșuata de spionare și defaimare a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „Afacerea…

- Pentru o artista de talia Innei, dressing-ul este foarte important. Este mereu in atentia publicului, iar tinutele sale trebuie sa fie cat mai variate. In primul rand ținem sa va anunțam ca dressing-ul Innei este foarte bine pazit. Cațelușul sau este extrem de atent ca piesele vestimentare sa fie in…

- Vila lui Cristi Chivu din Corbeanca cuprinde șase camere, șapte bai și este extrem de spațioasa, avand o suprafața utila de 1.000 de mp. Cristi Chivu, dezvaluiri CUTREMURATOARE: "Am ramas cu sechele, nu e usor. Cand loveam mingea cu capul, paralizam!" In plus, locuinta le va oferi viitorilor…

- Liderii chinezi au cautat multa vreme sa se prezinte ca egali ai presedintilor americani, dar Xi Jinping a dorit ceva mai mult – o relatie speciala care distinge China ca cealalta mare putere într-o lume bipolara emergenta. Administratia Obama a refuzat sa intre în joc, temându-se…

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana cu lucrarile care au inceput si care au termen de finalizare pana in august 2018. "In sfarsit, dupa o rusine nationala de care suferim de 4 ani de zile, putem sa va aratam ca au inceput lucrarile la ciotul de 800 de metri din Autostrada A3 care…

- Chinezii raman in continuare cei mai rapizi constructori de autostrazi.La sfarșitul lui octombrie, China a dat in folosinta o noua autostrada de 135 kilometri in sudul țarii, dupa doar 6 luni de la inceperea lucrarilor.

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar Cancan.ro prezinta povestea afaceristului, cum s-a ajuns ca ANAF sa ii blocheze conturile dar…

- Oboseala, stres, migrene, tulburari de somn – toate aceste simptome sunt din ce in ce mai frecvent intalnite in societatile moderne. Una dintre cele mai misterioase afectiuni ale lumii moderne este "sindromul oboselii cronice", o afectiune careia medicii nu reusesc sa-i identifice…