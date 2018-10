Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a fost primit, joi, de guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, la Capitoliul din capitala statului american, Montgomery, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, la intrevedere a participat si comandantul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, spune ca ratara intalnirii dintre Viorica Dancila și Jean Claude Juncker se datoreaza faptului ca premierul Romaniei a refuzat serviciile SPP. Fostul șef de la Cotroceni spune ca momentul a fost unul jenant și ca prim-ministrul a fost victima unui razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat sambata ca Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le doreste in dotarea sa. "Discutia despre submarine este in continuare pe rol. Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze…

- "Discutia despre submarine este in continuare pe rol. Fortele Navale se pregatesc sa finalizeze conceptia legata de cele trei submarine pe care Armata Romaniei le vrea in dotarea sa, submarine pe care ni le dorim construite tot intr-un santier naval din Romania, asa cum se intampla si in cazul corvetelor.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul arata ca declarațiile sale,…

- Avand in vedere interesul public major in ceea ce privește circulația pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: In conformitate cu ultimele precizari…

