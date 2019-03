Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guta, fiica manelist Nicolae Guta a deschis larg usa casei sale de la Petrosani echipei Acces Direct si a vorbit, pentru prima oara, despre dramele din viata ei. Despre bataia primita chiar in ziua nuntii, despre iubirile si despartirile care au tinut prima pagina a tabloidelor, dar si despre…

- Ar fi scapat de moarte, ca prin urechile acului! Iar cel care ar fi vrut sa-i aduca sfarsitul ar fi fost chiar Daniel, tatal copilului ei. Desi a divortat de barbatul care ar fi terorizat-o ani la rand, mama Cristina se simte, in continuare, in pericol!

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, are parte de o zi cu o insemnatate aparte pentru ea, dar și pentru ex-partenerul sau de viața. Ziua de 29 ianuarie este cu o semnificație speciala in familia cantareței Simona Florescu și a legendarului actor Ion Dichiseanu. Este ziua in care…

- Iata ca exista o luminița și la capatul tunelului de conflicte dintre Beyonce de Romania și Nicolae Guța. Dupa aproape un an, cantareața a mers la Petroșani impreuna cu fetița ei și a lui Guța, pentru a-l revedea pe manelist.

- Ionica Bangala are alaturi cele mai importante persoane din viata lui dupa despartirea de Nicoleta Guta. Recent, tanarul i-a facut o declaratie emotionanta surorii lui, celei care ii e alaturi tot timpul.

- Nicoleta Guța are o viața amoroasa destul de agitata. Fiica lui Nicolae Guța s-a certat cu toata familia atunci cand a divorțat la primul ei soț, dar iata ca acum a ajuns in același punct.

- Chiar daca toata lumea credea ca Hannelore este cea mai importanta femeie din viața sa, iata ca lucrurile stau ceva diferit. Pe langa soția sa, Bogdan de la ''Insula Iubirii'' mai are o alta femeie alaturi pe care o iubește enorm. Mama sa.

- Nicolae, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", a fost impresionat profund de cea care i-a devenit sotie in aceasta vara. Tanara a tinut sa-i transmita un mesaj absolut dosebit de ziua sa de nume.