- Inter si Juventus negociaza mutarea lui Icardi și Dybala, ambii nascuti in 1993, cotati la 80 de milioane de euro, care au agitat vestiarul si nu si-au mai gasit locul in teren in sezonul trecut, scrie Gazzetta. Cei mai cunoscuti si valorosi argentinieni din Serie A ar putea face rocada, chiar in luna…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa pe „Dan Paltinisanu” de inca pretendenta la promovare Petrolul Ploiesti. A fost 2-0 pentru „Lupii galbeni”, care au marcat ambele goluri in prima repriza. Oaspetii au suferit apoi, mai ales fizic, dar nu au reusit sa marcheze nici macar o data in ciuda dominarii din…

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…

- Ripensia Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Succesul lui „Ripi” pe „Dan Paltinisanu” era important si pentru cele doua „Poli” din oras. ASU Politehnica…

- Razvan Marin (22 de ani) a reusit golul victoriei pentru Standard Liege in meciul de pe terenul lui Gent, disputat miercuri, scor 2-1, in runda a doua a play-off-ului din Belgia. Emond a deschis scorul pentru Standard in minutul 45, in urma unei faze fixe, iar Verstraete a egalat in chiar primul minut…

- Confruntarea din etapa a 27-a, din liga a II-a, nu s-a terminat cum și-ar fi dorit Pandurii. Suporteri au fost dezamagiți sa traiasca inca o infrangere alaturi de jucatorii echipei favorite. Sambata, in Banat, s-a disputat meciul cu Ripensia Timișoara, insa in ciuda eforturilor depuse, echipa gorjeana…

- Ripensia Timisoara si-a atins obiectivul pe terenul antepenultimei clasate. Ros-galbenii s-au impus meritat, scor 2-0, in fata Balotestiului. Ambele goluri ale partidei au purtat semnatura lui Octavian Draghici, ex-ACS Poli, care a spart astfel gheata pentru noua sa echipa. Elevii lui Alexandru Pelici…