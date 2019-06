Prima slujbă la Notre Dame după incendiu. Preoții, cu căști de protecție - VIDEO Din motive de securitate preoții care au participat la slujba au purtat caști de protecție. Incendiul care a cuprins catedrala la 15 aprilie a provocat o vie emotie in intreaga lume si a declansat un elan de solidaritate pentru salvarea si restaurarea acestui monument istoric emblematic atat pentru Franta si Paris cat si pentru crestinism. Presedintele francez Emmanuel Macron si-a luat angajamentul ca monumentul va fi complet restaurat in cel mult 5 ani.



