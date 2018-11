Stiri pe aceeasi tema

- Sfințirea Altarului Catedralei Mantuirii Neamului va fi savarșita duminica, 25 noiembrie, de catre Patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului și Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu ierarhi ortodocși romani și straini. La acest eveniment sunt asteptati…

- Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfințita maine, iar Patriarhia anunța ca oamenii care vor sa asiste la ceremonie sunt așteptați pe esplanada din fata catedralei, unde vor putea urmari slujba pe ecranele special montate. In timpul Sfintei Liturghii vor avea acces in catedrala doar cei 2.000 de invitati…

- Mai sunt cinci zile pâna la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului ce va fi oficiata de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Pâna duminica, 25 noiembrie, zeci de muncitori lucreaza de zor pentru finalizarea catapetesmei. Un cititor al ziarului „Adevarul”,…

- Puteti sprijini construirea Catedralei Nationale prin directionarea a 2% din impozitul pe venit. Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile…

- Viceprimarul Capitalei a facut aceste precizari la finalul Comandamentului de iarna convocat la sediul PMB, mentionand, totodata, ca in cadrul Comisiei de ordine publica urmeaza sa aiba loc o discutie cu reprezentantii Brigazii Rutiere si ai Primariei Sector 5, referitor la masurile care trebuie…

- Peste zece mii de credinciosi iau parte, duminica, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Sfanta Liturghie, oficiata de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, alaturi de 22 ierarhi din tara si...

- In anul Centenarului Marii Uniri, an in care Romania ar trebui sa fie imbracata in straie de sarbatoare, sa ofere cetațenilor siguranța zilei de maine și sa fie un stat stabil, majoritatea autoritaților au ignorat cu desavarșire importanța acestui eveniment, astfel ca diferitele asociații romanești…

- Un grup de 10 detinuti de la Penitenciarul Ploiesti au vizitat vineri, 24 august 2018, Catedrala Nationala si Paraclisul Mantuirii Neamului. Grupul a fost ghidat de Preotul Catalan Constantin Radulescu de la Penitenciarul Ploiesti. Detinutii s-au inchinat la icoana Maicii Domnului Prodromita si la…