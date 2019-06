Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 39 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, care a ajuns in arest anul trecut, in ajunul Craciunului, dupa ce și-ar fi ințepat soția cu un cuțit, in zona gatului, ar putea afla decizia finala, pe 4 iulie, la Curtea de Apel Craiova. Anunțul a fost facut, miercuri, de instanța din Banie,…

- Un tanar de 28 de ani, din orașul Rovinari, este acuzat ca a tras de doua ori cu pistolul cu bile spre un polițist și un jandarm, sambata, pe Drumul European 79, in localitatea Draguțești, dupa ce oamenii legii i-au cerut șoferului sa se legitimeze, conform Mediafax.Tanarul care a tras cu…

- Judecatorii de la Tribunalul Gorj au hotarat, luni, sa amane pronunțarea pana pe 18 iunie, in dosarul in care targujianul Alexandru Laza Cristofor a fost trimis in judecata pentru omor. „Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 18 iunie 2019”, a decis instanța.…

- Tanarul acuzat de comiterea talhariei de la o casa de pariuri din Targu-Jiu a facut apel, vineri, impotriva deciziei judecatorilor, de condamnare la un an si patru luni de inchisoare. Sentința a fost stabilita pe 7 mai, la Judecatoria Targu-Jiu, urmand ca verdictul sa fie stabilit la Curtea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu au finalizat rapid cercetarile in cazul tinerei de 20 ani, din Rovinari, care a acuzat ca ar fi fost violata, la inceputul lunii trecute, de doi dintre cei trei indivizi care au luat-o la ocazie. Anchetatorii au decis ca un singur barbat…

- Gabriel Tamaș ramane inca in arest la domiciul in timpul Paștelui Evreiesc. Deși se preconiza ca va fi eliberat, romanul va ramane cel puțin inca opt zile in arest la domiciliu, dat fiind faptul ca urmeaza Paștele Evreiesc, care dureaza intre 19 in 26 aprilie, timp in care tribunalul este inchis,…

- Unul dintre cei doi tineri acuzați ca au violat o adolescenta de 20 ani, din Rovinari, dupa ce au luat-o la ocazie, a contestat luni masura de arestare preventiva dispusa la Judecatoria Targu-Jiu. Magistrații Tribunalului Gorj i-au respins acțiunea, hotararea fiind definitiva. „Respinge contestatia.…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis luni sa amane pentru data de 22 aprilie decizia definitiva in dosarul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a fost achitat in prima instanța, transmite Mediafax.