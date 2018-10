Stiri pe aceeasi tema

- Zile de suspans pentru Dianu Felix, barbatul din Targu Carbunesti acuzat ca in februarie 2010 l-ar fi omorat pe un prieten al sau, Dan Nistor, al carui cadavru nu a mai fost gasit nici pana in prezent, la fel ca in...

- Inalta Curte a motivat inca o sentinta intr-un dosar mediatizat, cea in care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE), a fost achitat pentru infractiunea de marturie mincinoasa.Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat recent sentinta in cazul liderului PSD, Liviu…

- Inspectia Judiciara (IJ) spune ca o echipa de inspectori a mers vineri la Sectia parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru solutionarea lucrarilor de inspectie vizand activitatea procurorilor militari care instrumenteaza dosarul violentelor din…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor,…

- Barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata in luna iulie a anului trecut, pentru o crima pe care ar fi comis-o acum sapte ani, s-a prezentat miercuri, la Tribunalul Gorj, pentru verificarea masurilor preventive in dosarul supranumit “Elodia 2”. Instanta l-a anuntat…

- Cristian Lazar este cel de-al treilea candidat inscris in cursa pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA. El ocupa, din noiembrie 2015, postul de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Lazar a anchetat dosarul…