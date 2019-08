Prima ședință de Guvern după ce ALDE s-a retras din coaliție Guvernul se reunește, marți, la ora 13, in prima ședința, dupa ce ALDE a parasit coaliția de guvernare. Pe ordinea de zi se afla un proiect de hotatare ce prevede acordarea a 1.000 de lei fiecarui elev care a obținut nota 10 la Evaluarea Naționala și a 3.000 de lei celor care au luat 10 la Bacalaureat. Executivul va lua in discuție și un proiect de ordonanța ce vizeaza stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

