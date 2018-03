Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu.Liderul social-democratilor…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un om deosebit, cu bun simt, care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, informeaza Agerpres.ro.…

- Desi a fost marcat de rebeliunea tandemului Ecaterina Andronescu-Nicolae Banicioiu, dar si de presiunea catorva sute de protestatari #Rezist, care au pichetat zgomotos Sala Palatului, agitand megafoane, bannere si… eugenii, Congresul extraordinar al PSD a consfintit, de la A la Z, toate dorintele politice…

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- UPDATE ora 13:25 – Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea. ‘Avem 24 de candidati, aprobati. Toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze vor fi trecuti pe buletinele de vot’, a declarat…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Sedinta conducerii Partidului Social Democrat, in speta Comitetul Executiv National, in cadrul careia se vor discuta si valida candidaturile depuse pentru functiile de conducere puse la bataie la Congresul din aceasta sambata sta sa inceapa. E vorba despre candidaturile pentru functia de presedinte…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste astazi, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de maine. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa isi incerce sansa pentru functiile de conducere, transmite…

- Echipa de conducere a PSD pare ca prinde contur. Dupa ce Capitala i-a anuntat drept favoriti pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu, a venit randul delegatilor PSD Cluj la Congresul de sambata al partidului sa-si anunte preferatii. Potrivit acestora, ei ii vor sustine, pentru functiile…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste vineri in sedinta, pentru a lua in discutie dosarele de candidatura la functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti.Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului.Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- "La Congres veti vedea ce candidati vom avea, vota si sustine", a declarat, joi, potrivit Agerpres, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a adaugat ca "îi sustinem pe Liviu Dragnea, Marian Neacsu si Viorica Dancila", pentru functiile la care candideaza.…

- Secretarul general adjunct Codrin Ștefanescu dorește sa-și depuna candidatura pentru funcția de secretar general la Congresul din 10 martie, dar susține ca actuala conducere nu dorește sa-l lase sa candideze. Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea a schimbat regulile in timpul jocului.”Astazi…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- PSD Prahova și-a desemnat delegații pentru Congresul extraordinar al PSD Organizația județeana PSD Prahova a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD și cei 118 delegați la Congresul PSD care va avea loc pe 10 martie la București. Totodata, PSD Prahova iși reafirma increderea și sprijinul…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila.Intrebat daca, in…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica", informeaza agerpres.ro. "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD"Nu…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Organizația județeana a PSD Constanța pare sa treaca printr-o perioada de incertitudini politice dupa ce a trecut prin dușul rece al remanierii guvernului Mihai Tudose, toți cei trei miniștri constanțeni fiind inlocuiți in noul Executiv condus de Viorica Dancila. Deși Constanța a fost perceputa ca facand…

- Miscare surpriza a presedintelui PSD, Liviu Dragnea! Intr-un moment crucial, in care toti asteapta lista finala a propunerilor pentru viitorul Guvern, Dragnea a inregistrat o premiera. Imediat dupa sedinta CEX, liderul social-democratilor a parasit sediul PSD."Doamna Dancila e la conferinta…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ieri ca a cerut amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Problema este ca el a cerut aceasta amanare unui guvern care inca nu exista si care ar urma sa se intalneasca intr-o sedinta pe 31 ianuarie, deadline-ul in vigoare…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei discutii…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- "M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- „Orice premier va numi PSD-ul – și accentuez orice premier va numi PSD-ul – cu excepția lui Liviu Dragnea, care legal nu poate sa fie premier, nu face decat sa deschida piața pariurilor, cat va rezista. (...) USR va susține orice varianta prin PSD ajunge in opoziție”, a spus Barna. „Orice…

- "Daca as judeca dupa sedinta de ieri, cei mai multi care au vorbit in sedinta l-au sustinut pe Liviu Drganea, deci n-as putea sa fac o asemenea afirmatie ca si-a pierdut increderea sau autoritatea cu care a fost invrednicit, dar nimeni nu este vesnic pe nicio functie. Pentru mine e clar ca…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…