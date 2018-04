Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. Ședința apare in agenda publica a premierului Viorica Dancila. Reuniunea va incepe la ora 16.30 și este prima de la decizia…

- Banii europeni au fost, luni, un bun motiv pentru ca alesii urbei sa fie convocati in sedinta. Prima, la ora 15.00, n-a atras cvorumul necesar, in lipsa unui singur consilier care sa ajute forul sa aiba 11 membri, adica jumatate plus unu din total. In asteptarea care se prelungea, primarul…

- Dupa nenumarate proteste ale angajatilor de sanatate, care se declarau nemultumiti, printre altele, de sporurile primite, ministrul Sanatatii a venit cu un anunt de ultim moment. Sorina Pintea a declarat miercuri ca, in sedinta de Guvern de joi, va fi aprobat regulamentul sporurilor, care sunt de…

- Vasile Paval Principalele puncte de pe ordinea de zi vizeaza raportul primarului privind starea economica, sociala și de mediu a municipiului Vaslui, rectificarea bugetului local, lista de prioritați pentru solicitanții unei locuințe ANL, regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a transportului…

- Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanța de urgența prin care se stabilește inființarea unei Comisii Naționale care va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare pentru pregatirea economiei și societații romanești…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.) acum este…

- Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in data de 29 martie 2018, ora 17.00, in sedinta ordinara. Pe agenda sedintei se afla urmatoarele proiecte de hotatare: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Consiliul Local ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Prin Dispoziția de convocare nr.51 din 15.03.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara astazi, 22 martie 2018, ora 09:00. I. PROIECTE DE HOTARARE care vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din 22 martie 2018:

- Liga Navala Romana a publicat in Monitorul Oficial situatia financiara pentru anul 2017, dar si raportul de activitate care prezinta principalele evenimente la care a participat. Astfel, anul trecut, Liga Navala Romana a avut venituri din activitati economice de 48.275 de lei, cheltuieli din activitati…

- Comisia Nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, ce va fi infiintata potrivit unei ordonante de urgenta adoptata astazi de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere si de adoptare a monedei euro, precum si actiunile necesare…

- Comisia Nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, ce va fi infiintata potrivit unei ordonante de urgenta adoptata miercuri de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere si de adoptare a monedei euro. In plus, va stabili actiunile…

- Comisia Naționala de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, ce va fi inființata potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern, va pregati calendarul de intrare a Romaniei in Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti – premierul…

- Comisia pentru aderarea la moneda Euro pana in 2024 va fi conduse de doi co-presedinti - premierul si de presedintele Academiei Romane, dar si de doi vicepresedinti, respectiv guvernatorul BNR si vicepremierul pe probleme economice, a anuntat, miercuri, Viorica Dancila. ”In cadrul sedintei…

- Guvernul va adopta o Ordonanta ce vizeaza infiintarea comisiei pentru aderarea Romaniei la zona euro, din conducerea careia vor face parte premierul si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. Dancila a…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaratia unica (...) Vom adopta ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului…

- "Vom adopta astazi (n.r. joi, 15 martie) o noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. In acest sens, se modifica și se completeaza ordonața de urgența 40/2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020", a declarat premierul Romaniei…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- Sedinta de miercuri in care procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a prezentat Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017 a avut loc in absenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a premierului Viorica Dancila. Toader a anuntat inca de marti ca nu va…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in 26 februarie 2018 luni ora 15,30, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Ordinea de zi este compusa din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare…

- Infiintarea spitalului regional reprezinta prioritatea zero a judetului Constanta Ieri, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania UNCJR , presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, a reiterat urgenta infiintarii acestui tip de unitate…

- Consiliul Judetean Alba se reunește in sedinta ordinara, in ziua de 22 februarie, la ora 11.00. Aceasta va avea loc in sala de ședințe a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, și are pe ordinea de zi 18 punct. Se va supune la vot inființarea Consiliului…

- Mihaela Buzarnescu, locul 43 WTA, a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari. Buzarnescu a pierdut, cu scorul de 6-2, 6-2, in fata germancei Julia Goerges, cap de…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 14.02.2018, ora 13.00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul Judetean…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- In perioada analizata, raportul euro/leu a avut o evolutie mai calma, plasandu-se in jurul valorii de 4,65 lei. Mult mai agitat a fost parcursul monedei americane, care a avut o tendinta descendenta. Cursul dolarului a scazut de la 3,7472, la inceputul intervalului, la 3,7266 lei, la sfarsitul lui,…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Anca Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial.Alexandrescu este consiliera lui Liviu Dragnea si se ocupa de imaginea si de comunicarea sefului PSD. ...

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Se discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor,…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul are pe ordinea de zi de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea depunerii Formularului 600, urmand ca, intre timp, sa abroge aceasta masura, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut lui Eugen Teodorovici o solutie in acest sens.

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Este ședința cruciala, sâmbata, la Parlament. Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta cu miniștrii propuși din viitorul sau cabinet. Sunt discuții pregatitoare, bazate pe puncte din programul de guvernare care revin fiecarui ministru. Luni dimineața, vor avea loc audieri…

- Miscare surpriza a presedintelui PSD, Liviu Dragnea! Intr-un moment crucial, in care toti asteapta lista finala a propunerilor pentru viitorul Guvern, Dragnea a inregistrat o premiera. Imediat dupa sedinta CEX, liderul social-democratilor a parasit sediul PSD."Doamna Dancila e la conferinta…

- Catalin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a vorbit despre presupusele negocieri pe care le-a avut cu Liviu Dragnea privind numele noilor miniștri. "Am sa va dezamagesc profund. Vreau sa va spun ca nu am avut niciun fel de negociere. Ne-am întâlnit sa punem la punct…

- Primarul Adrian Teban a convocat sedinta ordinara a Consiliului Local al Orasului Cugir, in ziua de vineri, 26 ianuarie 2018, ora 11,00. Pe agenda dezbaterilor se afla 13 proiecte, dupa cum urmeaza PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND: 1.Incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Trifan…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind solicita coalitiei aflate la putere, precum si premierului desemnat, Viorica Dancila, sa retraga, in regim de urgenta, Ordonanta nr. 27/2017 care introduce Declaratia 600, intrucat aceasta afecteaza in mod dramatic veniturile artistilor, jurnalistilor,…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 11 ianuarie, in prima sedinta extraordinara a anului 2018. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND: 1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 20L7; 2. Repartizarea pe comune, orase si municipii…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Comuna Bocsig și Comuna Dorobanți au cerut Minsiterului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sa inainteze Guvernului un proiect de hotarare privind adoptarea de noi steme ale celor doua unitați administrativ-teritoriale. Dezbatute public „Proiectele de stema…