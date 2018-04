Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta a Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro va avea loc pe 12 aprilie, iar ordinea de zi va avea ca subiect central de dezbatere diagnoza criteriilor de convergenta pentru adoptarea monedei unice europene. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, miercuri…

- Reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-presedintii si vice-presedintii acesteia a avut loc astazi. In data de 28 martie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr.24/2018 privind inființarea, organizarea ...

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,participa la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. La aceasta reuniune participa si premierul Viorica Dancila. Pe 21 martie, premierul Viorica Dancila…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat surse oficiale, citate de Agerpres. La această reuniune, care va avea loc de la ora 16,30, va participa şi…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. Ședința apare in agenda publica a premierului Viorica Dancila. Reuniunea va incepe la ora 16.30 și este prima de la decizia…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat surse oficiale.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. La aceasta reuniune, care va avea loc de la ora 16,30, va participa si premierul…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa miercuri, de la ora 16.30, la sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, care se desfasoara la Palatul Victoria, informeaza Mediafax. Sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro are loc incepand ...

- Intalnirea de la Palatul Victoria pe tema descentralizarii la care au participat premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si mai multi ministri de linie a luat sfarsit joi seara, dupa mai bine de trei ore de discutii.La sediul Guvernului au fost prezenti, printre altii,…

- In sedinta de astazi a Guvernului se va propune aprobarea regulamentului sporurilor pentru angajatii din sistemul medical. Principala nemultumire este legata de plafonarea sporurilor la 30%. Ministrul Sanatatii spune ca salariile medicilor vor creste.

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, insa arata ca s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele considera ca un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Acte normative adoptate in sedinta de guvern Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta prin care înfiinteaza Comisia Nationala pentru trecerea la moneda unica europeana euro. Din comisie fac partereprezentanti ai Guvernului, ai Administratiei Prezidentiale, ai patronatelor si…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE.

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti – premierul…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum referitor la un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) care ar urma sa fie destinați proiectului “Cartierul pentru Justitiei”. Este, in fapt, o prelungire a proiectului ”Cantarea Romaniei”, de pe timpul lui Ceaușescu.…

- Moneda nationala s-a apreciat, marti, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6596 lei/euro, in scadere cu 0,02 bani comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodată, leul s-a apreciat şi în faţa…

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat ca la nivelul conducerii de partid s-a luat decizia de a recomanda membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon.

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Premierul Viorica Dancila a recunoscut ca au existat probleme cu Legea salarizarii, care au fost, insa, reglate de ordonante. Ea a anuntat ca in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata o noua ordonanta, care sa regleze indemnizatiile mamelor si "defectiunile" din legea privind concediile medicale.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,03 bani (-0,01%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodata, leul s-a apreciat si…

- „In ședința Guvernului au fost adoptate doua acte foarte importante cu privire la programele de inzestrare a Armatei Romane. In primul rand, ma refer la hotararea de guvern privind programul corvete multifuncționale, care a fost aprobata in Guvern, mai exact aprobarea circumstanțelor și a procedurii…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului, informeaza news.ro.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca in sedinta Guvernului…

- CURS VALUTAR BNR 13 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 13 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6670…

- Guvernul a luat o serie de masuri de reorganizare a administratiei publice centrale, in concordanta cu Hotararea Parlamentului pentru acordarea increderii noului Cabinet. Pentru asigurarea unei abordari si practici unitare in gestionarea fondurilor europene, precum si pentru cresterea substantiala a…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Premierul interimar, Mihai Fifor a ajuns in urma cu scurt timp la biroul lui Liviu Dragnea. Fifor era impreuna cu secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru, anunta Romania TV.La scurt timp de la sosirea lui Fifor la sedinta coalitiei, liderul ALDE a parasit, insa , biroul lui Dragnea.…

- Ajuns pe masa sefului statului in vederea promulgarii, actul normativ in urma caruia Monitorul Oficial ar urma sa treaca de sub autoritatea Guvernului – cum e la momentul de fata – in subordinea Camerei conduse de Liviu Dragnea face cale intoarsa. Totul dupa presedintele Iohannis a decis sa trimita…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- Razboiul din PSD atrage critici din toate directiile, dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora se pune in discutie chiar si o retragere a sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Altfel spus, o noua remaniere a Guvernului. In acest context, realizatorul TV Rares Bogdan vine cu o analiza…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului". "La sedinta de…

- La ședința de astazi a Guvernului, fostul prim-ministru Chiril Gaburici a fugit de presa și nu a vrut sa faca declarații. Acesta a refuzat sa spuna cum e sa se intoarca in cabinetul de miniștri și cum ramane cu diploma sa de studii.

- Desfasurata pe parcursul a mai mult de patru ore, sedinta de ieri a CExN al PSD, in care premierul a incercat sa-i fure partidul lui Dragnea, s-a incheiat nedecis. Braileanul si teleormaneanul si-au dat intalnire pentru „duelul" final la Iasi, pe un teren neutru pentru partid si virgin pentru banii…

- "Nu ma surprinde faptul ca sedinta CEx de la finalul lunii ianuarie se va tine la Iasi. E o practica sa aiba loc aceste reuniuni in alte localitatI decat Bucurestiul. Dar sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Zi tensionata in PSD. Liderii partidului au discutat despre o restructurare a Guvernului și reducerea ministerelor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Premierul Mihai Tudose a declarat astazi, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va fi discutata, in detaliu, in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. Premierul Mihai Tudose: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/8-ian-rdj-20-M-Tudose.mp3 ”Nu, nu renunt…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, in sedinta de luni, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi.

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an. Membrii Comitetului Executiv National ar putea stabili noul ministru al Apelor și Padurilor, in locul Doinei Pana, care a demisionat saptamana trecuta.

- Mai precis, pe diferite grupuri de Facebook ale susținatorilor social-democraților, oamenii sunt indemnați sa ceara politicienilor desemnarea lui Liviu Pleșoianu drept candidat la alegerile prezidențiale din 2019. "Are loc ședința CEX in care PSD iși va desemna candidatul pentru Prezidențialele…