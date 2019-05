Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare, susține ca decizia de condamnare este “absolut nedreapta și revoltatoare”, dar ca se va descurca “onorabil și demn” in pușcariile din Romania. ...

- Intr-o scrisoare adresata presei marti, Radu Mazare sustine ca statul roman i-a incalcat drepturile, catalogand condamnarea la 9 ani de inchisoare ca fiind nedreapta si revoltatoare. Acesta anunta ca nu ii este teama de inchisorile din Romania dupa ce a trait conditiile din detentia din Madagascar.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a reactionat intr-un final. Prin intermediul unui comunicat remis presei, acesta sustine ca este mandru de tot ceea ce a facut in viata si ca, dupa ce a facut puscarie in Madagascar, va supravietui onorabil si demn in puscariile din Romania. In opinia fostului…

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare va fi scos din Penitenciarul Rahova astazi, in jurul orei 14.30, pentru a fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Fostul edil va aparea in fata magistratilor de la Instanta Suprema pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva…

- Radu Mazare ar urma sa fie adus in țara in cel mai scurt timp și inchis pentru a-și ispași condamnarea de noua ani de inchisoare primita in dosarul retrocedarilor plajelor din Constanța. Ministrul Justitiei Ana Birchall a anuntat luni ca dosarul de extradare a lui Radu Mazare a fost predat luni autoritatilor…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, pe tema procedurii de extradare din Madagascar a lui Radu Mazare, potrivit unui anunt al institutiei. Miercuri, Ana Birchall anunțase ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului…

- "Nu m-am asteptat, e o veste neasteptata. Ce stiu eu este ca Radu Mazare a fost hartuit de securistii astia noi, cu DNA-ul. Tin minte imaginile acelea celebre de la restaurantul de pe Kiseleff, cand s-au dus sa il ia, sa il duca la audieri, au trimis 10-20 de mascati in restaurant sa il ridice pe…