Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ciugud vrea sa dezvolte un proiect ambițios, respectiv sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Totodata, comunitatea dorește sa promoveze un concept național prin care sa demonstreze ca tehnologia poate fi soluția prin care educația in mediul rural se poate dezvolta și…

- Tradiția spune ca, dupa ce-și terminau targuielile, negustorii din Dobrogea iși dadeau intalnire intr-un loc din apropierea Dunarii, inconjurat de paduri. Era in secolul al XVIII-lea, locurile aparțineau Imperiului Otoman, așa ca opririle dese ale negustorilor i-au facut pe localnici sa-și numeasca…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (A.P.I.A.) s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 45.159.037,29 euro Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Alba se va extinde si va fi dotata cu echipament performant gratie unei finantari obtinute in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063. Contractul de finantare…

- ​Mici fabrici și ateliere private din România vor putea obșine și anul acesta fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 euro) fiecare, pentru investiții, în cadrul programului Microindustrializare 2019, însa bugetul disponibil va fi mult mai mic decât…

- Etapa nationala a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectura, competiție transdisciplinara pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale), se va desfasura la Iași, in perioada 7-9 iunie 2019. Patru elevi din județ participa in concurs: Denisa Alexandra Ștefanescu (clasa a V-a, Școala ...

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat astazi finanțarea a patru proiecte majore in Romania - „Rețea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din București”, „ Imbunatațirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2,

- Un nou proiect REGIO va duce la imbunatatirea conditiilor de studiu si la reducerea consumurilor de energie primara la Liceul Teoretic din orasul Teius, respectiv la cele doua corpuri de cladire ale Scolii generale cu clasele I-VIII de pe str. Decebal, nr. 49. Astazi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia,…