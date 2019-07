Prima Scoala de Vara AcademIAA, dedicata profesorilor, marcheaza noi directii de dezvoltare a programului

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bulimar și-a inceput cariera sportiva la o varsta frageda, 4 ani. Puținul timp liber pe care l-a avut, dupa antrenamente și concursuri, l-a consumat vizionand filme. Fosta campioana europeana la gimnastica este și azi o mare consumatoare de filme, fie ca le urmarește la cinema, fie acasa. Este…

- Festivalul RomanIA Autentica, aflat la cea de-a IV-a ediție, va fi marcat și anul acesta la Hobița. Evenimentul va avea loc duminica, 23 iunie și se anunța a fi unul de amploare. Localitațile Peștișani, Iași și Brașov iși vor da din nou mana pentru a realiza un spectacol grandios…

- Fosta sportiva de top a Romaniei a trecut de partea cealalta a baricadei. Diana Bulimar lucreaza de aproape un an ca antrenoare de gimnastica, fitness și pilates, iar in paralel, iși continua studiile. In prezent, fosta campioana europeana la gimnastica urmeaza un masterat in Marketing și Management,…

- Incepand din luna iunie a.c., Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș poarta numele regretatului Gheorghe Marcaș, președinte fondator al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Pentru a-l onora așa cum se cuvine pe cel care vreme de aproape 30 de ani a condus…

- Universitatea Babeș-Bolyai a fost reprezentata de Ștefania Baluța (specializarea Finanțe și Banci), Ioana Dan (specializarea Marketing), Corina Dorobanțu (specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor) și Paula Ibanescu (specializarea Administrarea afacerilor în turism, comerț…

- In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Pentru acest an, Libris.ro isi propune o crestere de 30% si depasirea pragului de 50 milioane de lei.Libris.ro a pornit in 2009, in perioada de criza, cu…

- Sigfox, companie specializata in furnizarea de servicii pentru tehnologia IoT (Internet of Things), s-a lansat marti in Romania prin partenerul local Simple IoT, Romania alaturandu-se astfel celor peste 60 tari ale retelei care pot beneficia de folosirea in masa a tehnologiei IoT potrivit news.ro.In…

- Marele savant roman Elie Carafoli s-a nascut in anul 1901, in Grecia, in orasul Veria, aproape de Salonic. Intr-o vreme in care aviatia se afla abia la inceputurile ei, Elie s-a remarcat prin studiile sale asupra profilelor aerodinamice, dintre care unele au fost chiar denumite ulterior “profile Carafoli”.…