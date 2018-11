McLaren a expus noul Senna GTR Concept in luna martie in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Tot atunci, producatorul britanic a anunțat ca versiunea de serie a modelului dedicat circuitului va fi produsa in doar 75 de exemplare. Cateva saptamani mai tarziu, McLaren a anunțat ca toate unitațile programate au fost deja rezervate. Acum, constructorul britanic a publicat o schița oficiala cu versiunea de serie a lui Senna GTR, dar și cateva...