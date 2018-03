Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, conform Agerpres.Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica BOLSEVICA a conducerii…

- Vaticanul a anuntat marti ca va participa pentru prima data la bienala de arhitectura de la Venetia (26 mai - 25 noiembrie) cu zece capele realizate de arhitecti celebri, printre care britanicul Norman Foster, relateaza AFP. "De la inceputul secolului al XX-lea am asistat la un divort dureros intre…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, sub egida Consiliului Județean Hunedoara, anunța inceputul derularii in parteneriat cu alte instituții din țara a unui proiect in valoare de peste 5.200.000 de lei, durata de implementare a acestuia fiind de 32 de luni, in perioada 1 martie 2018 și 31 octombrie…

- Muzeul Județean Argeș inaugureaza la Veneția o expoziție temporara intitulata „Memoria Marelui Razboi: Monumentele comemorative ale eroilor neamului in judetul Arges”. Expoziția este dedicata rememorarii participarii argeșenilor la Primul Razboi Mondial și va avea loc luni, 19 martie, in galeria Institutului…

- Luni, 19 martie 2018, Muzeul Judetean Arges inaugureaza la Venetia, in colaborare cu Institutul National al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si cu Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia expozitia temporara „€Memoria Marelui Razboi: Monumentele…

- UPDATE Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in…

- Dupa Parang, Pasul Valcan și Straja, un nou domeniu schiabil ar putea fi dezvoltat in Valea Jiului. Este vorba de domeniul schiabil Șureanu. Planurile nu sunt noi, de acest domeniu schiabil vorbindu-se de cațiva ani. Acum se fac actualizari de strategii. Astfel, autoritațile locale de la Petrila…

- Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

- In ziua de 28 februarie 1913 se nastea la Baia Mare sculptorul Vida Gheza, membru corespondent al Academiei Romane. Scoala primara a umrat-o la Baia Sprie (1920-1928). Incurajat de invatatorii sai, viitorul artist a inceput prin a ciopli in lemn animale, pasari, figuri umane. ”A inceput din tinerete…

- Un cutremur cu magnitudine 2.7 s-a produs marti in zona Vrancea-Buzau, anunta Institutul de Fizica a Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur s-a produs sambata, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismul produs la ora 12.00 a avut magnitudinea 3,6, dupa ce initial a anunțat ca acesta a avut magnitudinea 3,7, dar ulterior a…

- Adrian Ghenie, artist plastic originar din Baia Mare, vedeta la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – La Biennale di Venezia. Acesta va reprezenta Romania alaturi de Proiectul Mnemonics, care a fost prezentat oficial publicului luni, 19 februarie 2018, in cadrul unui eveniment…

- INCFC lanseaza o noua sectiune interactiva de indicatori, pe platforma on-line culturadatainteractiv.ro. Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala – INCFC lanseaza o noua sectiune interactiva de indicatori, pe platforma on-line culturadatainteractiv.ro . „Vitalitatea culturala a oraselor”…

- Dalema West SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Asociația Excelența Apulum, Tell-US Consulting SRL, Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business SRL și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, are onoarea de a va invita sa participati…

- Luni, 19 februarie, va avea loc lansarea proiectului Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura - La Biennale di Venezia. Evenimentul vizeaza mediatizarea participarii Romaniei la Bienala de la Venetia, una dintre cele mai prestigioase manifestari…

- Uniunea Salvati Romania (USR) Filiala Galati anunta ca, la nivel central, a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, format din cetateni implicati in actiuni civice si presedintele comitetului, avocatul Mihai Badea. “Fara penali in functii publice”…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- Proiectul de lege prevede ca se declara ziua de 10 mai drept ”Ziua Independenței naționale”. Parlamentul, Guvernul, autoritațile centrale și locale ale statului sarbatoresc ziua de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, potrivit protocolului de stat al Zilei Naționale a Romaniei. Legea intra…

- Proiectul de lege privind declararea zilei de 10 mai -„Ziua independentei nationale”, ca Zi naționala a Romaniei, a fost adoptat tacit de Senat. Este vorba despre o propunere legislativa inițiata de Hadarca Ion, senator ALDE și care avea raport de respingere. Termenul pentru dezbaterea proiectului s-a…

- Anca Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata. Anca Alexandrescu este consiliera lui...

- Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului…

- Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial.Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate,…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Daniel Tudorache, primarul PSD al Sectorului 1, a discutat la DC News despre Teatrul de Vara din Parcul Bazilescu. In contextul schimbarii Guvernului, Daniel Tudorache spera la o mai buna colaborare cu Executivul. Astfel, el a dat mai multe exmeple, printre care și Parcul Bazilescu. Tudorache…

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanti artisti vizuali, a fost elogiata la nivel international pentru participarea la Bienala de la Venetia din 2005 cu lucrarea „A Noiva”/„Mireasa“. Artista a mai expus, la Palatul Versailles, fiind prima femeie si, in acelasi timp, cel mai tanar artist invitat…

- Ponderea Turismului in Produsul Intern Brut (PIB) a crescut de la 1,5%, in 2016, la aproximativ 2,6% in 2017, iar pentru acest an sunt preconizate alte cresteri importante, bazate pe masurile aplicate in cursul anului 2017, declara fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, intr-un comunicat…

- Guvernul Dancila va avea miercuri prima sedinta Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Ministri noului guvern al României condus de Viorica Dancila au depus juramântul la Palatul Cotroceni. Anterior,…

- Crestere de 70% pentru santierul imobiliar Nord-Vest Alaturi de evoluția prețurior și a activitații de tranzacționare, un indicator important al mersului pieței rezidențiale este reprezentat de volumul construcțiilor consemnat pe acest segment. Și in aceasta privința, statisticile pe anul trecut releva…

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanți artiști internaționali, se va afla in Romania in perioada 23-27 ianuarie 2018, la invitația doamnei Liliana Țuroiu, președinte al Institutului Cultural Roman, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Ionut Misa, ipoteza SOC:…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece capele proiectate…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale a organizat, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala, care face parte din cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” – ESTEEM Romania continua seria „Seratelor Procopiu de la Palat” și deschide anul calendaristic 2018 cu evenimentul…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie 2018 – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) lanseaza platforma online CULTURADATA/INTERACTIV. Aceasta reprezinta un instrument digital care ofera o imagine coerenta și explicita asupra infrastructurii publice (rețeaua de instituții…

- „La cinci ani de la termenul limita oficial pentru revizuire si dupa ce Comisia Europeana a decis in aprilie 2017 sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene intr-o procedura de infringement pe acest subiect, Guvernul Tudose a aprobat Planul national de gestionare a deseurilor,…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in noiembrie de 2.464 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 lei (+3%), iar valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s‐au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice…

- Luni, 8 ianuarie, a d fost promulgata de Președintele Romaniei Legea pentru aprobarea OUG 66/2017, privind infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", in subordinea MApN. OUG 66/2017 a fost adoptata pe 21 septembrie 2017 si prevede ca se infiinteaza Institutul…

- Presedinele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei…

- Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, este pasibil de o amenda de 10.000 de lei pentru ca a pus colinde pentru cetațeni, pe stațiile amplasate in zona principala a orașului, de sarbatorile de iarna. Acesta a fost avertizat deja de reprezentanții Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA)…

- Sala Palatului trece de la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) in administrarea Ministerului Culturii. Impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, acesta a inceput discutiile cu reprezentanti ai Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru sustinerea financiara…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Autor: Stelian ȚURLEA O superba antologie de poezie a publicat la editura clujeana profesorul Grigore Arbore (intre altele, și colaborator al agenției de fața). Un mic excurs biografic, pentru puținii care nu-l cunosc: nascut in 1943, a urmat studii universitare la Cluj și București, obținand licența…

- Sala Palatului trece de la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) la Ministerul Culturii, care va contracta un credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) pentru consolidarea, modernizarea si restaurarea imobilului, potrivit unei ordonante de urgenta…